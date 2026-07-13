Ayuso acusa al Gobierno de "trilero" al proponer un modelo de financiación que busca "endosar la deuda" de Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el ciclo ‘El pulso de nuestras comunidades: Madrid’, en el Hotel InterContinental, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el periódico 20minutos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al Gobierno de la nación de ser "trilero" al proponer "a traición" un modelo de financiación a las comunidades autónomas que es "ilegal y profundamente injusto" y que busca "endosar la deuda" de Cataluña y tratarla como una "nación".

Así lo ha trasladado en un desayuno informativo en la capital, donde ha censurado que el Gobierno diera conocer su propuesta para el nuevo sistema de financiación "el viernes por la tarde, con España a 40 grados" con el propósito de que "semejante bochorno se vote a las puernas de las vacaciones de agosto", en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 29 de julio.

"En el anterior borrador la aportación a Cataluña era casi el doble de la de Madrid: 4.686 frente a 2.555 millones de euros, cuando somos economías comparables en términos homogéneos", ha subrayado, a la vez que ha defendido que se vaya a imponer un texto "contra el criterio de 14 de las 15 comunidades autónomas que conforman el régimen común" del modelo de financiación autonómica y que forman parte de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El objetivo, a su juicio, es que, como sucedió en las pasadas elecciones generales, "España esté fuera de juego". "Hablamos del dinero de todos los españoles. Hablamos de la financiación sus servicios públicos, y regiones como Madrid no aguantan más", ha reprochado Díaz Ayuso.

En esta línea, ha destacado que Madrid no deja de crecer en población y en utilización de recursos públicos mientras "el Gobierno no deja de recortar y endosar la deuda independentista" mientras Cataluña tiene "recursos para embajadas, sueldos y gasto público que no existe en la Comunidad de Madrid".

Cree la dirigente madrileña que lo que buscan es "comprarle las elecciones al presidente catalán (Salvador Illa), que ya habla sin tapujos de nación" catalana y ha asegurado que con la nueva propuesta Cataluña "se llevará el 22%" de todo el sistema de financiación cuando es la tercera región más rica de España.

"Eso sí, no tenemos presupuestos generales del Estado, pero saben vender que esto viene y es bueno para todos. Es evidente que es una tomadura de pelo y que otra vez, como hizo el presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero, lo que intentan es pergeñar un nuevo sistema de financiación para comprar voluntades", ha aseverado.

Mientras, Ayuso ha lamentado que el Estado "persiga" a las regiones para que no bajen impuestos "imponiendo de manera sectaria y arbitraria su modelo confiscatorio iliberal"