Ayuso acusa al Gobierno de utilizar la migración irregular para "reventar los servicios públicos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializara la convocato - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Gobierno central de utilizar la inmigración irregular para "desguazar" Y "reventar" los servicios públicos y ha defendido que su Ejecutivo está reforzando la sanidad, la educación y el transporte para responder al crecimiento de la población.

Así se ha manifestado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid a respuesta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre el impacto de la inmigración en los servicios públicos madrileños y ha instado al PP a no repetir los "errores" de las elecciones de 2023 para conseguir desbancar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Durante la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea, Pérez Moñino ha preguntado a Ayuso cómo piensa proteger los servicios públicos madrileños ante las consecuencias de las políticas migratorias del Ejecutivo central, aludiendo a la llegada de migrantes desde Ceuta y acusando a Sánchez de estar dispuesto a "cualquier cosa" para mantenerse en el poder.

En su intervención, ha lanzado acusaciones contra el presidente del Gobierno, al que ha atribuido un intento de "pucherazo electoral" mediante la modificación del censo, y ha sostenido que su plan es trasladar a la península a miles de migrantes. También ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, podría tener esta situación para las listas de espera de los hospitales.

Ayuso ha respondido que la Comunidad de Madrid lleva tiempo reforzando sus servicios públicos debido al incremento de la población, aunque ha señalado que el Ejecutivo autonómico no puede determinar si las personas que llegan proceden de Ceuta, entran por el aeropuerto de Barajas o acceden desde Guadalajara. En este sentido, ha defendido que el Gobierno regional desarrolla políticas para vertebrar el territorio y favorecer un crecimiento equilibrado.

NO COMETER LOS MISMOS "ERRORES"

Moñino ha insistido en que el PP debe tener presente "a quién tenemos enfrente" y ha pedido a sus diputados que no cometan los mismos errores que, en su opinión, se produjeron en las elecciones generales de 2023, al considerar que en los próximos comicios "nos estamos jugando España".

La presidenta madrileña ha replicado que los errores fueron "por parte de todos" y ha acusado a la izquierda de actuar de forma "antidemocrática y encima violenta" cuando prevé perder el poder. Además, ha afirmado que el Gobierno central utiliza la inmigración irregular para "desguazar la convivencia en las calles" y "reventar los servicios públicos".

Ayuso ha subrayado que las comunidades autónomas deben gestionar una situación compleja pese a que, según ha indicado, no tienen competencias sobre las fronteras ni sobre las políticas migratorias, y ha añadido que tampoco disponen de competencias en materia de seguridad.