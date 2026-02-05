Ayuso acusa a la "izquierda sectaria" de negar al migrante "ser próspero" para mantenerlo "pobre" y que le voten

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). Ayuso, se reencuentra hoy con su oposición parlamentaria --Más Madrid, PSOE y Vox-- en el primer pleno de 20 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la "izquierda sectaria" de negar al migrante "ser próspero" y "libre" con el fin de mantenerlo "pobre" y que le voten.

"La población que viene huyendo, migrante, inmigrante, huye de ustedes, huye de la Europa del Este y huye del otro lado del Atlántico donde el comunismo, ustedes, les están dejando hoy sin luz", ha planteado la presidenta en una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la sesión de control del Pleno.

Ha cuestionado a la formación regionalista si piensan que "porque vengan aquí y sean pobre les van a votar" cuando "cualquier inmigrante quiere ser libre, quiere ser próspero y quiere tener empresas, que es lo que la izquierda sectaria siempre les niega".

A renglón seguido ha afirmado que Más Madrid "fomenta la okupación, la inquietud y los delitos" al tiempo que "abandonan las Cercanías que utiliza la clase obrera de Madrid".

"Lo único que han hecho ha sido robar a manos llenas en el Ministerio de Fomento durante estos años y utilizar a mujeres a las que ponían como novias para ascender laboralmente", ha proseguido la mandataria autonómica.

Díaz Ayuso también ha reprochado a Más Madrid que el Ministerio de Sanidad que encabeza su líder, Mónica García, tiene "vacunas caducadas que le han estado dando a bebés", pero que como "era en el País Vasco", el partido no ha dicho nada, igual que con el "material reutilizado en Cataluña".

"La pregunta es si nos van a pasar a todos por la guillotina, como decían los señores de Podemos y Más Madrid, que son los mismos. Quieren utilizar de esa manera espuria la inmigración", ha lanzado Isabel Díaz Ayuso, quien ha terminado insistiendo en que no la quieren "ni libre ni eficaz".

Por su parte Bergerot, ha afirmado que la sociedad está "harta de enfermar y esperar" una cita o de "tener que mandar a sus hijos a clase con abrigo" porque en los institutos la calefacción "no funciona".

"Nos están robando Madrid, nos están robando los buitres del mercado inmobiliario, los buitres de la sanidad, sí, los buitres de Quirón y ustedes", ha espetado Bergerot a Ayuso.

Asimismo, ha insistido en que quien tensa los servicios sociales no es la migración sino "la falta de inversión" y que "los ricos no paguen su parte". "Ustedes están en contra de la regularización de migrantes porque lo que quieren es mano de obra barata y sin derechos, no ciudadanos", ha cargado la portavoz regionalista, quien ha rematado afirmando que en el Madrid de Ayuso "solo caben trabajadores precarios sin papeles y millonarios extranjeros que se están comprando Madrid de bloque en bloque".