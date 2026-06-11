Ayuso acusa a Más Madrid de intentar "servirse" del Papa y de odiar "todo lo cristiano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de intentar "servirse" del Papa, mientras que la Comunidad se ha puesto "al servicio de su Santidad", y de odiar "todo lo cristiano" y "especialmente lo católico".

"No creen en nada, solo en las manifestaciones que acaban en violencia, en ocupaciones, en reventar La Vuelta Ciclista. Eso es lo que ustedes quieren que Madrid proyecte al mundo el mundo de la ultraizquierda", ha lanzado la mandataria autonómica ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre la visita de León XIV a España, que arrancó el sábado en Madrid, continuó en Barcelona y que rematará hasta el viernes en Canarias.

Así, ha continuado cargando contra la formación regionalista a la que ha acusado de "asaltar capillas" y atacar la asignatura de región y la "libertad de las familias para elegir el modelo educativo para que quieren para sus hijos".

"Están en descomposición. Son dos y enfrentados ente ustedes. Y además con una ministra que está encerrada en los despachos porque no puede cruzarse con un solo médico por las calles de todo el país", ha censurado la presidenta autonómica, quien le ve "absolutamente desesperados" porque no pueden "perder el coche oficial" vinculado a la Presidencia de Pedro Sánchez.

VISITA DEL PAPA

En cambio, ha sacado pecho de la gestión de la Comunidad durante la visita del Papa, en la que se reforzaron los servicios públicos por la "avalancha" de personas "disfrutando de este Madrid alegre" que acogía simultáneamente también conciertos de Bad Bunny o la Feria del Libro.

Ha destacado que a la misa del Corpus acudieron 1.300.000 personas que "la mayoría de manera voluntaria dejaron las calles impecables". "No cuando hacen ustedes sus manifestaciones", ha espetado tras destacar que este oficio fue seguido por "centenares de millones de espectadores por todo el mundo".

Ha reivindicado también la Vigilia, en la Plaza de Lima con medio millón de espectadores, las 80.000 que se congregaron en el Bernabéu, las 12.000 del Movistar Arena, los recorridos del Papa por todas las calles de Madrid. "Eso es lo que es Madrid, alegría, apertura, fe, respeto, tradiciones, futuro. Una región llena de cosas por hacer y donde todos ustedes sobran", ha rematado.

MM REIVINDICA LA POSICIÓN DEL PAPA EN MIGRACIÓN

En cambio, desde Más Madrid han destacado cómo en el acto de Cáritas el sábado un migrante senegalés le regaló una copia de su tarjeta de residencia al Papa, "símbolo de acogida, de humanidad, de esperanza".

"Un símbolo de lo que más odia la derecha en España, los derechos de los recién llegados a ser tratados como ciudadanos, un símbolo de su derrota política, señora Ayuso, un símbolo de la derrota política de la derecha y un símbolo de esperanza", ha remarcado.

Ha negado que el Papa sea "de izquierdas", sino que la derecha "no puede estar más alegada de los valores de humanismo cristiano y de ayuda al prójimo" que prodiga León XIV.