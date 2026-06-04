Ayuso acusa a Más Madrid de "profesar odio" sobre religión católica y este dice estar "más cerca" de la Iglesia que ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy, con la mayoría absoluta del PP, la Ley de medidas urgentes par - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de "profesar odio" sobre la religión católica, mientras que la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha asegurado que la izquierda está "más cerca" de los "valores cristianos" que la jefa del Ejecutivo autonómico.

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar este jueves en la sesión plenaria de la Asamblea unos días antes de la visita del Papa León XIV a la ciudad de Madrid. La líder de la oposición en la Cámara regional ha asegurado que por la "radicalización" del PP, la Iglesia Católica "está más cerca de la izquierda que de la derecha".

A lo que Ayuso ha contestado ironizando con que Más Madrid "se está acercando" tanto al Pontífice que acabarán acudiendo "a la Vigilia con los jóvenes" o a alguno de los otros eventos. Ha censurado que hasta la fechan "hayan negado todo funeral de Estado con tal de no hacer caso a la región católica que tanto odio profesan". "A ver si ahora nos vamos a poner los más capillitas en esta Asamblea y nos van a dar lecciones de creencias de ningún tipo", ha añadido.

Por su parte, Bergerot ha aseverado que por la "radicalización" de la derecha, la Iglesia Católica "está más cerca de la izquierda que de la derecha". "Hoy la izquierda está más cerca de los valores cristianos, que quien dejó morir sin médico a 7.291 personas mayores", ha asegurado.

"¿Qué valores comparte con León XIV? ¿Es cristiano boicotear la regularización de migrantes? ¿Es cristiano callar ante los crímenes de guerra de Israel y el asesinato de 160 niñas? ¿Es cristiano dejar que echen a las familias de sus casas los fondos buitre y que suben los precios por las nubes?", ha subrayado.