Ayuso acusa a Sánchez de romper "la caja común": "Si veraneas con el presidente obtienes privilegios"

Insta a Cataluña a salir del "infierno fiscal" y reivindica la solidaridad de Madrid

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "romper la caja común de todos" y de conceder "privilegios" a quien veranea con él.

"No sé si es el día, pero si Sánchez tiene que convocar o no elecciones... Yo creo que tendría que haber dimitido hace mucho por muchos motivos, pero si lo que quieren llevarnos es a una República de facto, con estados diferentes, que mínimo que lo pongas en un programa electoral", ha señalado en declaraciones a los periodistas, tras la Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander.

Así, ha insistido en que se debe recoger en un programa y los ciudadanos deben decidir sobre si se rompe "la caja común de todos los españoles" o si "Cataluña va a tener su propia Hacienda".

"Con Sánchez no veraneo, pero si veraneas con el presidente obtienes una serie de privilegios que van troceando: primero la Constitución, luego es ilegal, y después lo de todos. Si vamos a llevar a ese Estado a España, que mínimo que consultarlo, porque yo no lo he visto en ningún programa electoral. Si el PSOE quiere convertir a España en otra cosa ponlo y que se vote, porque hasta la fecha eso es algo que no ha sucedido", ha lanzado.

INSTA A CATALUÑA A SALIR DEL "INFIERNO FISCAL"

Preguntada por las palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien en su intervención en el encuentro entre dirigentes indicó que no aceptara "lecciones de solidaridad de aquellos que practican la insolidaridad", Ayuso ha admitido sentirse aludida.

"¡Qué le vamos a hacer! Hoy también cada uno tiene un punto de vista y no pasa nada. Él lo opina de esta manera, yo creo todo lo contrario. Pienso que el día que el señor Illa empiece a bajar los impuestos en Cataluña, no se va ni a dar cuenta del efecto multiplicador que va a crear", ha apuntado. Así, ha sostenido que en el momento en el que "en lugar de convertir a Cataluña en un infierno fiscal" se ayude al autónomo o a la empresa verán que "la vida cambia".

Además, ha defendido que Madrid "es la comunidad que más aporta de lejos, la más solidaria, que ofrece sus hospitales, sus universidades, la que está al servicio de España, la que siempre dice que lo de los madrileños es de todos. ¿Cómo nos pueden llamar insolidarios? Yo cuando bajo impuestos lo hago ya una vez que ya he entregado ese 80% a la Administración General del Estado, pero yo es que compito con plazas internacionales, que además cuando vienen a invertir a Madrid también lo hacen a otras regiones", ha subrayado.