Ayuso acusa a Sánchez de ser "culpable del secuestro" de Sol y seguirá reclamando que se "pague por el daño causado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, en la Real Casa de Correos, a 2 de noviembre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "culpable del secuestro ilegal y los actos violentos" en la Puerta del Sol durante 38 días que ha durado la acampada, además de asegurar que es muestra de su "legado de caos y miseria", y seguirá reclamando que se "pague por el daño causando" pese a su desmantelamiento.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que anoche se desalojara la acampada que nació por el movimiento a favor de la vivienda, la dirigente autonómica ha señalado que va a seguir reclamando por la vía judicial que los responsables "de esta ausencia de cumplimiento de la ley lo paguen".

"Pedro Sánchez ha permitido otra vez una situación ilegal que se ha producido en Madrid durante 38 días. Sánchez consintió, por interés político, que se ocupara ilegalmente la Puerta del Sol. Sánchez y su delegado en Madrid hasta hace una semana, son culpables, responsables del secuestro de este lugar público, de los actos violentos que se han llevado a cabo durante todos estos días, 38 días, en esta plaza y en toda la zona", ha denunciado.

También ha subrayado la "vandalización" del patrimonio por parte de unos acampados que también han puesto "en peligro" la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, y han impedido "su normal funcionamiento".

Ayuso también se ha referido a la "ruina" que han provocado durante estos días en los comercios de la zona, afectando "a personas inocentes que incluso han tenido que despedir a empleados". "Y esto ha causado unas pérdidas económicas que superan los 30 millones de euros en momentos fundamentales para el turismo, el comercio, la imagen de la capital de España", ha apostillado.

Es por ello que considera "imperdonable" que Sánchez haya permitido "este daño para la imagen de España y de Madrid" y asegura que este es "el legado que deja el sanchismo, de ilegalidad, caos, abandono, suciedad, violencia y miseria".

Sin embargo, ha destacado que hay partes buenas y ha agradecido a la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, por su acción y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional, a la Policía Municipal, y a los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid que han participado en el desalojo de esa acampada que deja un balance de dos detenidos y 334 desalojados.

Por último, ha resaltado la labor de los profesionales de servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid que "se han afanado para limpiar y retirar en tiempo récord toneladas de basura y suciedad que han acumulado los acampados para vergüenza de todos

GARCÍA MARTÍN INCIDE EN QUE "LLEGA TARDE"

En la misma línea se ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha asegurado que se ha desalojada la acampada en la Puerta del Sol "por mero tacticismo" y porque "ya no servía a los intereses" del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

"Llega tarde y tras varias requerimientos de la Comunidad de Madrid en los propios tribunales, con un recurso contencioso administrativo, con una denuncia ante la Fiscalía por los delitos que se estaban cometiendo y por una denuncia por la vía penal por prevaricación administrativa y por no perseguir el delito contra el anterior delegado del Gobierno", ha afirmado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con los alcaldes de la Sierra Oeste.

Así ha afirmado que se ha desalojado por quien permitió durante casi cuarenta días "por mero tacticismo políticos" en la acampada que "ha arruinado a comerciantes" y que ha tomado una plaza "que es de todos y donde se han cometido importantes delitos".

Además, el portavoz de Gobierno regional ha trasladado que no se va a retirar ninguna de las denuncias que se han realizado porque ha habido "quien ha permitido que en el entorno de la Puerta del Sol se cometieran graves delitos y no se han perseguido".