Ayuso acusa a Vox de "mentir en cada discurso" y lo ve buscando captar votos en otros lados porque por el PP "no pueden"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). La situación del transporte público, la migración y la situación de la Franja de Gaza centran - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de "mentir en cada discurso" y lo ve tratando de captar votos "en otro lado" porque "no pueden por el PP".

"Es como escuchar al movimiento obrero de toda la vida (...) El momento 'lepenista' del 'No nos representan', lo de 'los de abajo, allí los de arriba', 'las castas, los olvidados'", ha lanzado a la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, durante su pregunta en la sesión de control, centrada en sanidad e inmigración.

Ayuso ha reiterado de nuevo a Vox que no tiene "competencias" en materia de extranjería, migración, fronteras o seguridad y ha negado que en Madrid se "paguen más impuestos", como ha sostenido Pérez Moñino.

A renglón seguido, ha afirmado que el reto de afrontar el servicio sanitario ante le crecimiento demográfico "como el que experimenta Madrid" no tiene que ver "solo con la inmigración", "obsesión" de Vox.

"Entre otros motivos, porque la inmensa mayoría de los inmigrantes es población joven. La mayoría de los problemas que tenemos es de aumento de población en general, pero también de longevidad en la región con más esperanza de vida de Europa, donde cada vez vivimos más años y, por tanto, tenemos que saber afrontar todos estos retos", ha planteado.

La presidenta ha sacado pecho de medidas como la construcción de infraestructuras, el uso de la Inteligencia Artificial o "dotar de mejores profesionales", aunque ha insistido en que hay un problema en España de "número limitado de médicos".

"Hablamos de, se han quedado cortos, 141.000 personas más cada año, 153.000 personas que, a su vez, vienen desde otras comunidades autónomas. ¿Eso ya es chusmo emigrante o es nacional y patriota?", ha lanzado la presidenta autonómica.

Asimismo, ha sacado pecho de tener "48 días de espera menos" que la media nacional, apuntando a continuación que tiene 145 días menos que Cataluña, 113 menos que Castilla-La Mancha o 94 menos que Navarra.

Vox, por su parte, ha afirmado que los madrileños tienen la "sensación de tener servicios públicos tercermundistas" ante "listas de esperas interminables" y un "Metro colapsado día tras día".

Ha afirmado, además, que en los discursos de la presidenta "sigue llamando" a la migración. "¿Cómo piensa atenderlos sanitariamente si ni siquiera puede atender correctamente a los que ya están aquí?", ha cuestionado a Ayuso, para a continuación afirmar que los ciudadanos de la región "pagan más impuestos y reciben cada vez menos".