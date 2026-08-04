Ayuso afea a la izquierda que no pida un Pleno sobre migración mientras exige activar la Asamblea por otros motivos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios durante una visita a municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "raro" que la izquierda no pida un Pleno extraordinario en la Asamblea en agosto para saber "cuántos inmigrantes en situación ilegal" va a "mandar" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la región. Mientras, de su lado, Más Madrid y PSOE están exigiendo explicaciones por la adquisición del Ejecutivo autonómico de un ático en Chamberí.

"Eso sí es preocupante. Eso sí retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Eso es lo más inhumano que hay", ha expresado la dirigente regional en sus redes sociales. Estas afirmaciones se producen después de que Más Madrid y PSOE pidieran a la presidenta que diera explicaciones en el Parlamento sobre la adquisición por parte de la Comunidad de un ático en Chamberí.

Desde el Ejecutivo madrileño enmarcaron la compra de este en unas obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno, aunque finalmente se anunció su venta hace unos días para ayudar "a la reconstrucción" de la Sierra Oeste tras el incendio.

Sobre la crisis migratoria, la presidenta madrileña denunció el domingo la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta y avisó de que era "una prueba de Marruecos para la siguiente", además de criticar el "caos continuo" que vive España.

"Nos duele enormemente porque aquí lo estamos pasando muy mal, pero hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas allí. A todos ellos queremos trasladarles nuestro apoyo y todo nuestro cariño y decir que no les vamos a abandonar tampoco a ellos", aseguró.