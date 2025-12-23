Ayuso agradece la labor de los taxistas en Navidad por hacer de Madrid "un lugar de todos"

Archivo - Un taxi recorre Madrid, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este martes a la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid en la plaza de Pontejos de la capital, donde ha agradecido su labor por hacer de Madrid "un lugar de todos".

Así, la dirigente autonómica ha felicitado las fiestas navideñas a estos profesionales y les ha agradecido su trabajo para garantizar la movilidad de madrileños y turistas, especialmente en estas fechas tan señaladas, recoge el Gobierno regional en un comunicado.

"Gracias por hacer de Madrid un lugar abierto y alegre, de todos, para todos, donde nuestro servicio de taxi es parte fundamental", ha escrito Díaz Ayuso en el sistema de comunicación de la Asociación, que se ha reproducido en todos los taxímetros y teléfonos móviles de la Gremial.

Así, ha reivindicado que el taxi lleva a los madrileños "a reuniones, a encuentros con la familia y amigos, a museos, a lugares especiales y a casa". "Gracias por estar también en Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. En nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", ha añadido la jefa del Ejecutivo autonómico en su mensaje.