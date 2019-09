Ayuso y Aguado coinciden en pedir "responsabilidad" a Sánchez para no ir a elecciones con España "paralizada"

Publicado 17/09/2019 14:28:16 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han coincidido en pedir responsabilidad al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para que no haya elecciones generales y España no continúe "paralizada".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que han ofrecido de manera conjunta en la Real Casa de Correos, también han coincidido en pedir a Sánchez que no utilice a las comunidades autónomas "de manera electoralistas", en relación a las entregas a cuenta, sino que "desbloquee" una situación que él mismo ha provocado.

"No se puede hacer rehenes a los ciudadanos de Madrid para sus intereses. Lo único que pedimos es altura de miras. Ahora estamos sin Presupuestos Generales del Estado, lo que provoca que las comunidades no podamos hacer los nuestros", ha recordado la presidenta madrileña. A su parecer, España no puede permitirse "un escenario de incertidumbre" como el que está viviendo "esperando a que su señoría se aclare con sus socios o no socios".

Por su parte, Aguado ha incidido en que el socialista ha tenido la oportunidad durante cuatro meses de llegar a acuerdos con su socio preferente y ahora con "un gesto de PP y Ciudadanos de buscar una manera, con sentido de estado, de desatascar esta situación".

Lo que no le parece de recibo, al vicepresidente autonómico, es que el presidente del Gobierno en funciones "juegue a estrangular a los madrileños en beneficio propio a base de intereses partidistas". Con ello, "está poniendo en jaque el interés general y la prestación de los servicios públicos esenciales".

"Más allá de los egos y de la lucha de sillones, es importante que al menos en esta situación ponga por encima el interés general y ponga en marcha un gobierno que necesitamos como agua de mayo", ha remachado.