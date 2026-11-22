La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo (i), y la candidata por León, Ester Muñoz (d), durante un mitin del del PP en Alcalá

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo (i), y la candidata por León, Ester Muñoz (d), durante un mitin del del PP en Alcalá - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta regional y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este domingo contra "la concentración del poder ultra" en torno a un Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que se cree "el amo" y ha llamado a huir del "conformismo" y acudir el 29N a votar porque o cambia esto "o se llevará a España a una república que nadie a pedido".

La líder de los 'populares' madrileños ha participado este domingo en un mitin en Alcalá de Henares junto a la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo y a la 'número 1' de la lista del PP al Congreso por León, Ester Muñoz, un acto que ha arrancado con 'Las chicas son guerreras' como banda sonora.

En el Auditorio Paco de Lucía de Alcalá, la presidenta madrileña ha alertado contra el peligro de "una concentración ultra en torno al presidente del Gobierno" y una izquierda que está traicionando los valores democráticos. "España tiene que ser recuperada para los españoles, como pasó en la Transición, como pasó con el espíritu de Ermoa y como nos ha pasado en estos casi 50 años de democracia", ha remarcado.

Así, ha recordado que hasta históricos socialistas como Felipe González, Nicolás Redondo o Joaquín Leguina "se espantan viendo lo que en nombre del supuesto socialismo están haciendo aquellos que no creen en absolutamente nada de lo que nos están diciendo, es la concentración del poder ultra.

"¿Saben lo que están haciendo? Están utilizando el poder no para administrarlo, sino para adueñarse de él", ha recriminado la jefa del Ejecutivo regional, que ha cargado contra el "amo de España", en referencia a Pedro Sánchez, que lo que quiere "es cambiar el modelo para eternizarse, ni más ni menos, ahí henchido de ese poder desmedido que él mismo se cree que tiene".

Durante su intervención, la presidenta regional también ha alertado de que, o cambia el Gobierno, o se "llevará a España a una república" que "nadie" ha pedido. Así, ha llamado a dejar el "conformismo" de que todo está hecho y acudir a las urnas porque es ahora cuando empieza "la carrera más importante de nuestras vidas".

"La vida es azar y esa es la magia de todo. Por lo tanto, no está escrito. Pero claro, igual que no está escrito, las urnas están hoy y ahora vacías. Es decir, queda todo el trabajo por hacer", ha defendido para animar a acudir a las urnas y recordar que las cosas no están hechas.

ÁLVAREZ DE TOLEDO PIDE UNA "DISTANCIA MÁXIMA" CON EL PSOE

Por su lado, la 'número dos' de la lista del PP al Congreso por Madrid ha llamado a apoyar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para hacer posible que "empiece la reconstrucción" y ha llamado a un voto "militante" con la defensa de la democracia en las urnas con la papeleta 'popular'.

"Necesitamos una distancia máxima entre el PSOE y el PP que asegure una derrota definitiva" que lleve a Sánchez, "no a la oposición", sino "a su casa". En este sentido, ha defendido que se trata de "las elecciones más decisivas de la democracia", en las que se ha que elegir "entre decencia o delincuencia, entre decencia y decadencia".

"Lo que nos jugamos en las elecciones es si vamos a derrotar a Sánchez para dar la victoria a España: si gana España pierde Sánchez, si pierde Sánchez gana España, eso es lo que nos jugamos en estas elecciones", ha subrayado Álvarez de Toledo, quien ha llamado a la "revolución de la decencia" para reconstruir la nación con la salida del líder socialista de La Moncloa.

Según ha pedido, al PSOE hay que "derrotarlo contundentemente en las urnas para que tenga que elegir entre refundación o extinción" y que así el PP de Alberto Núñez Feijóo pueda "iniciar una revolución de la decencia para reconstruir" la nación.

En este sentido, ha subrayado que "España necesita cuatro cosas y las tiene el proyecto de reconstrucción nacional del PP": proyecto, partido, líder y "falta la nación, los españoles" --"divide y vencerás

"La papeleta del PP es la que mejor defiende a España", ha reivindicado Álvarez de Toledo Por eso os digo, necesitamos una distancia máxima entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Una distancia máxima que asegure una derrota definitiva. Sánchez, no a la oposición, a su casa.

Por su parte, la 'número 1' de la lista del PP al Congreso por León, Ester Muñoz, ha reivindicado las "mujeres duras" del partido, tal y como les llaman desde la izquierda, a la que de verdad le molesta es que sean "mujeres fuertes". "¿Cuántos hombres hubieran aguantado esa carrera de odio, de mentiras y de insinuaciones que han hecho contra la presidenta Ayuso? ¿Cuántos hubieran aguantado lo que ella ha aguantado?", ha dicho la también portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja.

En esta línea, ha llamado a apoyar el próximo 29N a un Alberto Núñez Feijóo que "no tiene que prometer nada" porque a él "ya le avala su trayectoria", con autro años al frente de Galicia "con cuatro mayorías absolutas" y donde "lo que decía lo cumplía".

"Tenemos el equipo, mujeres, hombres, decididos, valientes, con ganas de cambiar España y tenemos al líder. Ellos le proponen a los españoles que voten a un perro, nosotros pedimos que voten a un presidente. No somos iguales", ha zanjado.

LA SUPERIORIDAD MORAL DE LA IZQUIERDA

Finalmente, la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, ha cargado contra la "falsa superioridad moral" de la izquierda y el "feminismo de pancarta" del PSOE de Pedro Sánchez, frente a las participantes en el mitin "que representan el feminismo de verdad" y a las que ha definido como "tres mujeres extraordinarias, tres ases" y "la verdadera fuerza de las mujeres".

En este sentido, ha censurado la "broma de mal gusto" que en su opinión supone llamar a las mujeres del PP como "machistas" y sacar en un mitin a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, "como referente del feminismo".

"Ellos que son los feminismos de pancarta. Por eso sí, cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre, les tenemos ahí con su pancarta", ha dicho, pero son los que "han rebajado las penas para que los violadores, los pedrastas y los agresores sexuales puedan estar en la calle" o los que compraron las pulseras antimaltrato "de Aliexpress" y los que "enchufan a las prostitutas en las empresas públicas".

La regidora alcalaína ha denunciado el "absoluto desgobierno" del Ejecutivo socialista, que luego sufren "las comunidades autónomas y los ayuntamientos" como en Alcalá con Cercanías, un Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de la ciudad que tres años después no llega o las "cero viviendas" en ocho años, ha citado entre otras.

Piquet ha recordado que la "única bandera" del PSOE es "agitar el miedo" porque no tiene programa, pero ha subrayado que del socialismo se sale. "Nosotros hemos salido del socialismo y ahora lo que necesitamos es que también lo haga España de la mano de Alberto Núñez Feijóo", ha recalcado la primer edil alcalaína, que ha llamado a "votar en masa" y apoyar el líder del PP "porque España no necesita más bailes" y sí "soluciones".

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