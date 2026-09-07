Ayuso alerta de datos "alarmantes" que tendrá la educación española en PISA y censura impacto de LOMLOE y su "ideología"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista con motivo de la inauguración del curso escolar 2023/2024. Imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este lunes de los datos "alarmantes" que va a tener la educación española en el informe PISA, tras la polémica de las pruebas en Cataluña en las que superó la tasa de exención, y lo ha vinculado a la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y su "ideología".

Así, en una visita al CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos de Jarama en el inicio del curso escolar, la presidenta ha avisado de que están llegando a la universidad alumnos "con carencias, sin hábito de lectura profunda y con grandes dificultades para afrontar un texto complejo o un problema matemático no muy difícil".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha afirmado que la universidad "no puede ni debe rebajar" los niveles de exigencia y ha hecho alusión al impacto de la LOMLOE, una ley en la que han quedado "relegados aspectos fundamentales" apostando por "ideología" y sesgando "el esfuerzo y el conocimiento".

"Y tanto es así que ya es inminente la publicación de los datos de PISA y van a ser tremendamente alarmantes para la educación española. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es ir más allá de las recomendaciones y de simples refuerzos. Hay que ir mucho más allá", ha defendido.

Desde Madrid, ha subrayado que van a fomentar que los alumnos "cuenten con todas las herramientas para crecer y vivir libres y en plenitud para prepararse para su futuro académico y laboral" con nuevas reformas y proyectos, también durante este curso. Pondrán el foco en el refuerzo de la comprensión lectora y de las matemáticas, "porque son fundamentales y están en una situación de emergencia".

Además, en su intervención, la presidenta ha vuelto a poner el foco en la Educación Especial, su "ojito derecho", y en la concertada. Sobre la primera, ha indicado que contarán con 115 especialistas y 40 nuevas aulas para alumnos con autismo, así como nuevos aulas en colegios ordinarios para aquellos que quieran seguir con este modelo.

Asimismo, ha trasladado que van a seguir reforzando y protegiendo la educación concertada porque "es fundamental seguir defendiendo la libertad de las familias para elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos". Para ello, han ampliado el periodo de los conciertos de 10 a 15 años.

"Lo que queremos es preservar la libertad de elección de las familias, un derecho constitucional y que nosotros defendemos a rajatabla en la Comunidad de Madrid", ha expresado Díaz Ayuso.