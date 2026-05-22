Ayuso y Almeida celebran este viernes sus tres años de legislatura con una fiesta mitin en el parque de Berlín

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, celebrarán este viernes sus tres años de legislatura en una fiesta mitin con aroma preelectoral, cuando queda poco más de un año para las siguientes elecciones autonómicas y municipales, en el parque de Berlín, lugar habitual de los 'populares' madrileños.

La dirigente autonómica y el regidor serán los encargados de clausurar el acto a partir de las 20 horas. Previamente, desde las 18.30 horas, los 'populares' celebrarán una fiesta con música en directo e intervenciones de alcaldes y portavoces de distintas localidades de la región.

El PP de Madrid activa así su maquinaria electoral cuando queda un año para las elecciones en la región, con la vista puesta en los municipios y con varios actos para reivindicar el modelo impulsado por la presidenta regional frente "al ruido, la confrontación y la ausencia de proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez".

El objetivo es movilizar la estructura del partido para el último año de legislatura antes de las elecciones para "revalidar la confianza mayoritaria de los ciudadanos y seguir ampliando el modelo de éxito que hoy representa la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos", según señalaron esta semana fuentes del partido.

El lunes arrancó la agenda con la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido, que se celebró en Valdemoro. Además, esta semana se han desarrollado seis mesas de trabajo en el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán, en el distrito de Salamanca de Madrid ciudad, bajo el lema de 'Madrid está de moda'.

A ello, se suma durante estos días una campaña informativa en las calles de distritos madrileños y municipios con mesas y carpas para dar a conocer la gestión realizada en estos años a través también de folletos.

Después de que el alcalde confirmara su intención de presentar candidatura a la reelección a la Alcaldía de cara a las elecciones de mayo de 2027, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, defendió que la presidenta de la Comunidad y Almeida son "tándem ganador" tras cumplir "a rajatabla" con sus compromisos electorales en estos tres años.