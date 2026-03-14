Ayuso y Almeida se despiden de Gemma Cuervo, actriz que "llegó al corazón de millones de espectadores"

Archivo - La actriz Gemma Cuervo durante la XXII edición de los Premios de Cultura y presentación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, a 30 de septiembre de 2024, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). Antonio Gutiérrez / Europa Press- Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han lamentado el fallecimiento este sábado de la actriz Gemma Cuervo, una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española, a los 91 años.

En una publicación de la red social 'X', Ayuso ha destacado la gran trayectoria de la actriz, recordándola como una "de las grandes actrices de nuestro país", con una vida dedicada al teatro, al cine y a la televisión. "La echaremos de menos por su forma de ser y actuar, tras haberle llegado al corazón a millones de espectadores", ha señalado.

Cabe recordar que en 2024 la actriz recibió de manos de la presidenta autonómica el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Teatro.

Por su parte, Almeida ha expresado en la misma red social su "profunda tristeza" por la pérdida de Cuervo, destacando su compromiso con las artes y su legado en más de 70 años de carrera como actriz. "Sus más de 70 años de carrera actoral y su compromiso con el teatro, el cine y la televisión serán reconocidos este San Isidro con la Medalla de Honor de Madrid", ha afirmado, enviando "todo el cariño a su familia y seres queridos".

Cuervo, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española, dando vida a personajes tan reconocidos por el público español como Vicenta de 'Aquí no hay quien viva'.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a medios de comunicación. Según han informado, la capilla ardiente se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.