Ayuso destaca el legado de la actriz Gemma Cuervo en el cine, el teatro y la televisión

Isabel Díaz Ayuso en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos, para dar el último adiós a Gemma Cuervo, a 15 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado hoy a la actriz Gemma Cuervo, fallecida este sábado, como "una mujer cariñosa, libre, fuerte y amante de su familia".

Al llegar a la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de La Paz, Díaz Ayuso ha acompañado a la familia y ha mostrado su pesar por la pérdida.

"Era una mujer muy querida por todo el público. Junto a su marido, Fernando Guillén, trajeron el cine contemporáneo. Es mucho lo que esta gran familia ha hecho por el teatro, por el cine y por la televisión", ha destacado.

Gemma Cuervo fue Premio Cultura de la Comunidad de Madrid en la XXII edición.