Ayuso y Almeida trasladan el pésame a las familias de las víctimas del funicular de Lisboa: "Todo nuestro cariño"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llegan a la gala de celebración del 25º aniversario de Libertad Digital, en la que se entregará la segunda edición de sus premios, en - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han trasladado el pésame a las familias de las víctimas del funicular de Lisboa así como todo su cariño.

Al menos 20 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, al descarrilar el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa.

"Todo nuestro cariño al entorno de los fallecidos en el accidente de Lisboa. También, a todos los lisboetas, cuya preciosa y alegre ciudad ha sufrido un duro golpe. Mucho ánimo para este país hermano", ha escrito la jefa del Ejecutivo madrileño en su cuenta de 'X'.

También por esta vía se ha pronunciado Almeida, quien ha afirmado que desde Madrid están "consternados por la tragedia ocurrida en el funicular de Glória en Lisboa". "Nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas y toda nuestra solidaridad con los heridos y con una ciudad hermana en este momento tan doloroso", ha trasladado.