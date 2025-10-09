Ayuso anima al Gobierno de Sánchez a "tomar ejemplo" de la dimisión en Andalucía por los retrasos en cribados de mama

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez a "tomar ejemplo" de las "dimisiones" en la Junta de Andalucía tras los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Lo ha expresado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, después de que la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, haya dimitido de su cargo por la crisis derivada de estos fallos en la sanidad andaluza.

"En el Gobierno de Andalucía ha habido dimisiones. Ya podían tomar ejemplo en el suyo, ya podían tomar ejemplo en el de Pedro Sánchez", ha respondido la presidenta a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, quien le ha preguntado por el estado de la sanidad pública en la región.

Sobre ello, Díaz Ayuso ha defendido que cada vez más ciudadanos de otras comunidades autónomas vienen a "sufrir a la malísima sanidad pública de Madrid", donde ha habido un aumento del 110% de la actividad en los últimos cinco años.

"Y lo que queda claro es que lo que no hay es igualdad en el acceso a la sanidad entre unas regiones y otras. Se demuestra la calidad de sus regiones, no digamos de las nuestras. Nunca se había invertido tanto en sanidad pública. Y ustedes, mientras tanto, lo único que intentan es reventarnos el sistema y no afrontar la falta de médicos que tenemos en toda España", ha criticado.

Por su parte, Espinar ha criticado que Ayuso tenga al Grupo Quirón "sentado en su Consejo de gobierno y en el sofá de su ático", a la vez que le ha reprochado que esté "gobernando al dictado de intereses privados, igual que su compañero Moreno Bonilla".

"2.000 mujeres diagnosticadas tardíamente de un cáncer de mamá. 2.000 mujeres que arriesgan la vida para que los de siempre se los iban llevando crudos, señora Ayuso. Por eso, estrangulan presupuestariamente a la sanidad pública", ha asegurado.