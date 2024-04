Ayuso asegura que la Comunidad y autonomías del PP lideran indicadores económicos que "le salvan la cara" al Gobierno

La presidenta regional ha defendido que son "la primera economía" de España, rozando "el 20% del PIB"



MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que Madrid y las autonomías del Partido Popular están liderando "todos los indicadores que le salvan la cara" al Gobierno central.

Así ha respondido la dirigente regional al portavoz del PSOE, Juan Lobato, en el Pleno de la Asamblea, quien previamente le había afeado que en Madrid presuman de ser "la locomotora de España" pero la región esté "en el vagón de cola".

"Hay que trabajar. La economía es gestión y no frasesitas. Son cifras reales, no numeritos", ha criticado, al tiempo que la ha acusado no estar "en lo que tiene que estar" sino en "colaboradores que difaman" y en "polémicas de los dúplex de lujo" y "Maserati". Además, el socialista también la ha acusado de tener el mismo discurso que que el presidente de la Generalitat, Peré Aragonès, pero "uno en catalán" y otro "en castellano".

Ayuso ha defendido que son "la primera economía" de España, que están rozando "el 20% del PIB" y que en la región se crean "una de cada cuatro empresas". "Mientras ustedes están hundiendo la inversión en España. Somos el país más endeudado de la Unión Europea, la competitividad de las empresas se está hundiendo, mientras nosotros lideramos la creación de empresas y de puestos de trabajo", ha remarcado.

Asimismo, ha sacado pecho de que nunca "ha habido tanta gente trabajando en la Comunidad de Madrid" y que "la tasa de pobreza es siete puntos por debajo de la media española".

La presidenta regional también se ha referido a la comisión de autonomías del Senador para criticar a Lobato por "mirar a otro lado mientras venían aquí los independentistas catalanes" a decir que iban "a robar el dinero a los madrileños".

"Vaya papelón el suyo, en lugar de defender los intereses de España a través de Madrid, aplaudiendo a un señor que nos dice que van a romper España y que van a amnistiar a delincuentes", ha lanzado, al tiempo que le ha lanzado que en el "Got Talent" de esta semana le da de nota "un tres".