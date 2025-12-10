Ayuso asegura que al Gobierno y sus socios "les une el amor por los sillones" tras el nombramiento de Ortuzar

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que al Gobierno de España y sus socios "les une el amor por los sillones", tras el fichaje en Telefónica del expresidente del PNV Andoni Ortuzar para el consejo de administración de Movistar+.

"Esta coalición no va a romper porque a los socialistas, a la derecha nacionalista vasca, a la izquierda bilduetarra, a los independentistas catalanes, de izquierda a derecha, les une el amor por intereses privados, la colonización de empresas y los sillones en instituciones públicas", ha reprochado la dirigente regional a través de sus redes sociales.

Así, ha asegurado que mantienen un pacto "sin principios, sin convicción por nada más que el dinero y el poder", a la vez que ha censurado que gobierne en España "una mafia de minorías a costa de todos los españoles".