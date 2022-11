Ayuso asegura que su voluntad es que el conflicto por los centros sanitarios 24H se solucione "lo antes posible"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que su voluntad es que el conflicto con los sindicatos por los centros sanitarios 24 horas se solucione "lo antes posible".

"Tenemos que poner todos de nuestra parte. Haremos lo que sea necesario y también tienen que entender que estamos poniendo todos los recursos a disposición de los médicos para la reapertura de estos centros", ha señalado, en declaraciones a los periodistas, en una visita a un Viena Capellanes de Alcorcón.

Ayuso ha mostrado su voluntad para el acuerdo y ha recordado que esto es algo que afecta a los ciudadanos y a los servicios públicos. "No sé en qué me metería yo si no quisiera trabajar por el bien de todos los madrileños y, por supuesto, de la Sanidad, y en concreto de la Sanidad pública que es un tesoro de todos", ha trasladado.

La dirigente madrileña ha avanzado, en una entrevista en 'Telecinco' a primera hora de la mañana, que ofrecerá a los sanitarios reorganizar las guardias hasta final de año y mantener abiertos los 80 centros, con dos enfermeras y videoconsulta con médico en 34 de ellos.

Preguntada por si esta propuesta contentará a los partidos de izquierdas, Ayuso ha señalado que jamás sucederá esto porque, "ya lo decía el editorial de 'El País' este sábado", "esto no va de Sanidad, esto va de poner en cuestión un modelo de colaboración público-privado, un modelo liberal, que en la Comunidad de Madrid consigue que, bajando los impuestos, se ofrezcan grandes servicios públicos".

"Para la izquierda no va de Sanidad. Esto es activismo político que nada tiene que ver con las reivindicaciones de los profesionales sanitarios con los que estamos hablando. Hay sindicatos que no quieren avanzar y ponen muchas dificultades, otros que sí, pero desde luego entiendo que están haciendo su labor y que lo que tenemos que hacer por nuestra parte es poner todos los medios para entendernos", ha zanjado.