Ayuso busca candidatos "ganadores" para los principales municipios de la Comunidad, que consultará con Feijóo

"El culebrón acabó ya", bromea sobre la celebración del Congreso del PP de Madrid

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prepara los nombramientos de los candidatos de los principales municipios de la región, que consultará con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Quiere "gente ganadora, comprometida, y que entienda una forma de trabajar" que tiene ella "muy concreta". "Llevar esa ilusión del 4M a todos los rincones, como hice con mi candidatura. Me gustaría que lo hicieran nuevos candidatos o los que ya están, que trabajasen de esa manera y así asentar políticas liberales que me parece que en Madrid nos están dando muy buenos resultados", en dos entrevistas en 'Onda Cero' y 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Ayuso ha avanzado que la mayoría de alcaldías "seguirán" pero luego hay municipios donde tienen que buscar a "ganadores". "El PP de Madrid tiene muy buenos candidatos. Tenemos muy buen banquillo", ha defendido, aunque ha avisado de que si ella sabe que un candidato en un municipio no funciona, "por muy majo que sea" o por "muy bien" que se lleve con ella, tendrá que buscar un relevo.

La presidenta regional ha indicado que le gustaría tratarlo con el presidente del PP y ha puesto en valor que Feijóo está siendo "más que respetuoso con la casa". "Este fin de semana también lo decía. Tienes derecho a imponer lo que quieras realmente esto es una jerarquía pero nada más lejos. Él solo nos ha pedido ser responsables, poner a gente buena", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que él "no tutela, no impone, no tiene esa forma de trabajar".

"HA COSTADO MUCHÍSIMO"

"El culebrón acabó ya", ha bromeado sobre la convocatoria del Congreso del PP de Madrid. Ayuso, que también ha indicado que este tema ha debido ser "un plomo para todos", ha defendido que siempre le intento trasladar al expresidente del partido Pablo Casado que lo único que quería era llevar las elecciones del 4M al resto de municipios y que ese era su propósito a la hora de liderar el partido.

"Mucha gente me dice bueno pues ya lo tenéis todo resuelto... ¡vaya congreso! Si queréis un poco de más espectáculo, seguimos, pero yo creo que ya está bien. Hasta que hemos llegado hasta aquí ha costado todo muchísimo pero bueno yo lo que quería no era que me hicieran presidenta era que los afiliados votaran de una vez porque llevábamos cinco años sin congreso, uno de retraso y unas elecciones que están ya aquí", ha manifestado.