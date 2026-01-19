Ayuso cancela su acto principal de este lunes y Almeida y sus ediles su agenda por el accidente ferroviario

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado este lunes el acto principal de su agenda, los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías que se iban a celebrar en la Real Casa de Correos, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y sus ediles todos los actos previsto para este lunes tras el accidente ferroviario.

Así lo han decidido las diferentes administraciones madrileñas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes, con destino o procedencia Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, sí se mantiene hasta el momento el resto de la agenda. Además, la presidenta tendrá un encuentro en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con representantes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) a las 12 horas y recibirá a la gobernadora del Estado mexicano de Guanajuato, Libia Dennise García, a las 13 horas. Estos dos últimos actos solo tienen cobertura gráfica.

También continúan las previsiones de los consejeros del Gobierno autonómico durante el día de hoy, a excepción de la del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que iban a visitar en la estación de Metro de Atocha un nuevo espacio de homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, así como el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, que presentaba un libro escrito por especialistas de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

A nivel municipal, tanto el alcalde como los ediles han cancelado todo lo previsto en agenda. En concreto, el regidor participaba hoy en los XXIX Premios CEU Ángel Herrera e iba a visitar las obras de Parque Castellana, el proyecto que supondrá el soterramiento del paseo de la Castellana entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30.

Solo se mantienen las sesiones de las comisiones, en este caso, las de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y la de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.