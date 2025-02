Ayuso carga contra Díaz por trasladar entre los jóvenes que trabajar "es malo" en su defensa de las 37,5 horas

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por lanzar el mensaje entre los jóvenes de que trabajar es malo en su defensa de la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, una medida que se ha hecho de forma "tirana e insensata" sacrificando el trabajo del pequeño empresario.

"Se le está transmitiendo a los jóvenes que trabajar es malo, algo que me parece insensato", ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico en declaraciones durante la inauguración del Centro Sandoval II en el distrito de Chamberí.

En este sentido, ha subrayado que trasladar este mensaje "falta de la verdad absoluta en un mundo completamente globalizado" y ha defendido que "la inmensa mayoría" de los jóvenes "quieren prosperar, tener sus vidas" y, en este sentido, "hay que transmitirles la ilusión por esforzarse y por conquistar sus metas".

Ayuso ha recalcado que las empresas ya regulan las jornadas laborales en los convenios colectivos y ahora lo que ha hecho Yolanda Díaz, que "necesita algún titular" porque "se están hundiendo en las encuestas", es imponer una norma que perjudica a las pequeñas empresas y autónomos, algo que ha tildado de "profundamente tirano e insensato".

"Cada empresa es un mundo. No es lo mismo una empresa de tres empleados que una empresa de 500 y por tanto siempre se sacrifica el trabajo del autónomo, del tendero ... Si hay derecho a hacer las cosas así a mí me parece que no", ha argüido.

En esta línea, ha recalcado que vivimos en un mundo globalizado y especialmente con potencias muchísimo más jóvenes emergentes que van con un crecimiento exponencial tremendo en todos los sentidos y lanzar mensajes que trasladan que trabajar es malo es "insensato".

"Decía el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- que había que echarse a los brazos de China. China está gobernada por el Partido Comunista chino; que pregunten allí sus jornadas laborales que pregunten allí sus condiciones laborales, que evidentemente yo no las quiero en España", ha indicado.

Una situación similar, en su opinión, se da respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que también perjudica a las pymes y autónomos, que van a terminar por no poder contratar "hartos de burocracia, de impuestos, de imposiciones" y eso, ha advertido, repercutirá en todos los demás por el efecto "cascada".

"Uno de los principales problemas que tenemos en España, especialmente con la vivienda, es el de los salarios pero no se puede hacer así porque cada vez que se toman medidas de brochazo gordo que paga especialmente el que menos tiene, el empresario pequeñito, y sin hablar con ellos como ha ocurrido ahora sin diálogo y sin saber y sin haber creado un puesto de trabajo en tu vida lo único que estás haciendo es arruinar", ha alegado.

Por último, Ayuso ha lamentado que "en lugar de bajar impuestos, ayudar al que crea puestos de trabajo y facilitarle la vida al que levanta este país, que es el que da también oportunidades a los demás" el Gobierno de Pedro Sánchez vaya "en sentido contrario para estar en los titulares tres días más". "Me parece un profundo error hacerlo así", ha zanjado.