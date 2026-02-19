Ayuso carga contra la "gestión nefasta" del Gobierno con "incidencias que no paran de crecer": "Es catastrófico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargo este jueves contra la "gestión nefasta" del Gobierno de la nación con "incidencias que no paran de crecer", especialmente en Cercanías, algo que ha tildado de "catastrófica".

"Imagínese lo que es para la clase obrera de la Comunidad de Madrid, para los curritos del día a día, y no digamos para los estudiantes universitarios, tener que ir a los Cercanías y no saber si el tren va a salir a tiempo", ha censurado la dirigente autonómica en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Considera que esto es un reflejo más del "caos y la gestión nefasta" del Gobierno "a todos los niveles y en España entera", con un "crecimiento del 240% de las incidencias, muchos más atascos, y presión en Metro y autobuses".

"¡Qué caos no están fabricándole al Metro y al resto de la Comunidad de Madrid cuando tiene más de cinco millones y medio de viajeros al día, es catastrófico!", ha lanzado, a lo que ha sumado las huelgas en diferentes sectores como el campo o la sanidad, con más de 78.000 pacientes que han visto demoradas sus citas "por culpa de la gestión que está realizando el Gobierno de (Pedro) Sánchez y su querida compañera Mónica García".

La presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno lleva a cabo "boicots a las inversiones" y que esté fabricando "leyes sectarias que van contra la propia vivienda" y que "hacen imposible" el alquiler y la construcción de vivienda.

De esta manera, ha reprochado que no se "respeten" las competencias de la Comunidad pero luego se "arruguen" ante aquellos a los que deben la pertenencia a La Moncloa porque están "calladitos con todo lo que sucede en el País Vasco o en Cataluña".

Mientras, ha reivindicado que la Comunidad de Madrid sigue creciendo en natalidad. "No hablan de ello, no hablan de la longevidad de Madrid, de ser la región con el mayor saldo vegetal (...) Callados como puertas, como siempre. Mientras estamos mejorando el estado de las carreteras, que es muy superior al resto de España y lo mismo que está pasando con nuestros hospitales", ha defendido.

En la misma línea, el portavoz 'popular' en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra un Gobierno que "ha prestado mucha atención a los transportes", pero que se ha centrado en "montar la banda del Peugeot" y los trenes les han dedicado "un poquito menos de atención".

"Lo de Madrid no les preocupa y lo de Cataluña sí. A lo mejor por eso Más Madrid está mutando y se va a convertir en una especie de nacionalismo insolidario, rancio y chantajista porque están viendo que es la única forma de conseguir algo del Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Considera que Sánchez no va a dejar un legado político sino "un historial delictivo" porque en lugar de balance de gestión va a tener que presentar "antecedentes penales".