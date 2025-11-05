Ayuso carga contra un Gobierno que se "cree impune" y que "hace el ridículo" con un "proyecto guerracivilista"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 5 de noviembre de 2025 - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra un Gobierno de España que se "cree impune" y que "hace el ridículo" con un "proyecto guerracivilista" con el único objetivo de que "no gobierne la derecha".

Así lo ha expresado la dirigente autonómica en una entrevista en 'esRadio', en la que ha asegurado que el PSOE "delinque a tanta velocidad" que tiene que dejar la preparación de los plenos, que se celebran los jueves, para "la madrugada". "Porque de aquí a mañana van a salir siete escándalos más", ha señalado.

En concreto, ha criticado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras considerar que en el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres no hay "ni rastro" de las "cosas horribles" y afirmar que les critican por ser "progresistas".

"Tiene la caradura el ministro de Justicia, que abandona a los jueces y que los ataca abiertamente, de ir de esa víctima de 'nos persiguen por ser progresistas', no puedes tener tanta caradura", ha valorado la dirigente regional, quien ha reprochado que el Gobierno pretenda unificar "los tres poderes en uno".

También se ha referido a Torres al censurar que diga que "en su caso no había prostitución". "Pero es a lo que nos hemos acostumbrado a un Gobierno, no solo que está carcomido por corrupción, que esa corrupción evidentemente nos abochorna a todos, pero a mí me parece que la peor de las corrupciones es sobre quien sustenta el pacto de investidura, que es con Bildu, con el brazo político del terrorismo en España, y a partir de ahí es corrupción en todos los sentidos desde el primer día", ha valorado.

Considera que cuando "no se cumple con el Estado de Derecho", se hace "el ridículo de esta manera" y ha denunciado que no haya "un mínimo respeto por las reglas del juego" porque el Gobierno de la nación apuesta por un proyecto "totalmente totalitario". "Ellos han levantado un muro guerracivilista, que ya advirtió Pedro Sánchez, de que no gobiernen los demás e intentan hacer imposible la convivencia. De esta manera, que cualquier delito, que cualquier corruptela", ha subrayado.