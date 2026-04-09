Ayuso carga contra el "infierno fiscal" de Sánchez y el modelo de "pobreza, hambruna y apagones cubanos" de Más Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una Pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el "infierno fiscal" que despliega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el modelo de "pobreza, hambruna y apagones cubanos" que entiende que fomenta Más Madrid.

Así lo ha reprochado en la sesión de control de este jueves en al Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre el poder adquisitivo de las familias. La líder regionalista ha centrado su intervención en las dificultades para el acceso a la vivienda en la región.

Ante ello, Ayuso ha afirmado que este es un problema que afecta al conjunto de España y ha censurado que desde el Ejecutivo central --del que forma parte Más Madrid con el Ministerio de Sanidad-- lo que hagan sea "meter las manos en las viviendas y en los alquileres para que se hunda aún más la oferta".

"Y mientras tanto, eso sí, récord de asesores en Moncloa, ministerios, coches oficiales y una deuda de 10.500 millones de euros con la Comunidad de Madrid. Su modelo, sí, es Cuba. Apagones, miseria y pobreza", ha espetado a la bancada de Más Madrid.

En este punto ha centrado el tiro en el Ministerio de Hacienda. Ha cifrado en 140 las subidas de impuestos que se han llevado a cabo desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 y ha afirmado que las cotizaciones "ya restan 21.144 euros al salario medio de los españoles".

Al hilo, ha asegurado que al final de la legislatura Sánchez concluirá con un "sablazo de 671.500 millones de euros en impuestos y cotizaciones" y 1.657 euros más por familia en el IRPF. Sostiene que el 'no' del Ministerio a deflactar el IRPF "cuesta 12.000 millones de euros al contribuyente este año".

"Cada español paga una media de 21.000 euros al año en cotizaciones en impuestos gracias a Hacienda. Va a sus ministerios, a sus coches oficiales y a estos señores comunistas que lo que quieren es que lo suyo sea suyo y lo de todos también sea suyo", ha lanzado Ayuso, quien cree que por ello "les van a destronar" del poder.

A Más Madrid le ha reprochado que estén "bien calladitos" ante "todo lo que está ocurriendo con la prostitución, con la utilización de mujeres y la explotación sexual colocadas con dinero público en según qué puestos". "Porque ustedes están muy ocupados en vacaciones en México, pasándose por Hollywood y dándonos lecciones", ha rematado Ayuso.