Ayuso carga contra la Ley de Universidades de Castells, una "politización morbosa": "La Universidad está en peligro"

GETAFE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes duramente contra la futura Ley de Universidades que impulsa el ministro Manuel Castells, al considerarla una "politización morbosa". "La Universidad está en peligro", ha clamado.

En su intervención en el solemne acto de apertura del curso universitario en la Universidad Carlos III de Madrid, ha incidido en que la nueva normativa busca "consagrar la irresponsabilidad de los alumnos al desvincular la concesión de una beca del esfuerzo, olvidando así una ve que donde no se premia el esfuerzo se fomenta la desigualdad". Para Ayuso, "si los méritos académicos valen cada vez menos los que en la vida solo cuentan con su esfuerzo se verán olvidados a favor de los que tengan contactos o dinero".

La dirigente madrileña ha considerado que, además, "se fomenta la irresponsabilidad de los alumnos al ser más permisivos con la falta de honestidad, copiar, el plagio, alejan a los alumnos de ese afán de verdad y honestidad intelectual", se "menoscaba el papel de los rectores" y se "promueve la irresponsabilidad al ser más transigentes con los destrozos del patrimonio universitario, del mobiliario", y con "la libertad de los demás alumnos y el personal docente".

"Sospecho que la nueva ley quiere dar vía libre a la ocupación del campus por parte de grupos extremistas, a la politización morbosa de la vida universitaria", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que hace no mucho se asistió "a parodias de refrendos contra las instituciones del Estado en los campus".

Ayuso ha hecho hincapié en que esta "politización abre el camino a los violentos, a los que quieren convertir las universidades en sus propios guetos, como ya mostraron en sus algunos partidos que gobiernan en coalición".

Asimismo, la presidenta cree que "esta politización extrema se manifiesta también en el fomento del innecesario frentismo entre las universidades públicas y privadas, discriminando a estas y poniéndolas bajo sospecha, o cuando se quiere imponer nuevos dogmas ideológicos para minar la libertad de cátedra, extender el miedo y la censura".

"La universidad está en peligro. Se atacan a todas sus bases empezando por la fundamental que es la verdad, al negarse la libertad para buscarla y los instrumentos para convertirla en saber", ha dicho.

También ha mostrado su preocupación por que puedan "atrapar a los jóvenes en la tiranía: en la tiranía del no saber, en la tiranía del no conocer, en la tiranía de no discernir y ser críticos, de no poder sí elegir en libertad, de depender de otros, en la tiranía de no responsabilizar los actos y decisiones".

"Detrás de los ataques a la memoria y el conocimiento no solo hay supuesta innovación, ni ignorancia, sino una amenaza a Occidente. Y no se puede olvidar esto en la Comunidad de Madrid: hay que proteger la institución universitaria desde sus raíces. Hay que defender la autonomía universitaria, pero siempre en libertad", ha concluido.