Ayuso carga contra las "peinetas" de Sánchez a EEUU y critica que esté dejando a España "a la altura del betún"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra las "peinetas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Estados Unidos y ha criticado que esté dejando a España "a la altura del betún".

Así lo ha señalado la dirigente autonómica en un mitin en Ávila, después de que España rechazara que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón y el presidente Donald Trump haya respondido, amenazando con un "embargo" a España y un posible corte de toda relación comercial.

"No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros porque le damos la espalda a naciones enteras. Ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa ¿Les vamos a pedir algo, me extraña mucho", ha afirmado la presidenta madrileña.

Es por ello que ha criticado que el presidente del Gobierno no "mida las consecuencias" de sus acciones porque solo gobierna "para su parte de muro" y para "tener contentos" a sus socios.

"Están intentando impedir la alternancia política. Yo me espero cualquier cosa de aquí a las elecciones, cuando tenga bien el señor presidente, reconocer que España no le quiere. Me espero cualquier cosa", ha aseverado Díaz Ayuso.

Además, ha criticado a un Gobierno de España que da "lecciones de coraje y esfuerzo" a mujeres autónomas o madres de familia porque las trata como si fuera "débiles". "Lo que nos quieren es a todos igualados a la baja, empobrecidos a todos por igual", ha reprochado.

También ha censurado que ataque a los creyentes mientras España es un país "de su virgen, de sus fiestas patronales y de aquellos que quieren o no quieren ir a misa".

Por otro lado, se ha referido a la intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado sobre su vinculación en el rescate de Plus Ultra y ha cuestionado que la Agencia Tributaria no haya visto "nada sospechoso". "Ya hemos visto los informes orales de Zapatero, no había informes pero sí había dinero", ha subrayado.