Ayuso carga contra un Vox "sin convicciones" que habla "como la izquierda": "Están a dos plenos de un pañuelo palestino"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Vox "sin convicciones" que habla "como la izquierda" y que está "a dos plenos de venir con un pañuelo palestino".

Lo ha lanzado este jueves en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en la que le ha echado en cara su política de vivienda.

"La verdad es que les escucho y oigo a la izquierda en esta Cámara. Está a dos plenos de venir con el pañuelo palestino. Van como pollos sin cabeza. Van sin convicciones. Eso sí, van rascando el discurso dependiendo de donde puedan crecer un poquillo en las encuestas", ha reprochado la mandataria autonómica.

Al hilo, ha afirmado que sus ataques "siempre los hacen" contra el PP y "a gusto del Gobierno, repartiendo culpas" cuando la vivienda "es una cuestión nacional".

Ante Moñino ha reivindicado la gestión de su Gobierno que es el que "más empleo crea, con la tasa de paro muy por debajo de la media nacional, con los salarios más altos, con ayudas directas a las madres más jóvenes".

"Pero ustedes están en otras cosas, ni acuden a los actos institucionales, plantan a los símbolos del Estado, se comportan como reporteros de sucesos, no como políticos", ha apostillado para afirmar que están donde hay "una tragedia" que "se pueda relacionar con la inmigración".

En este sentido, ha negado que la migración "expulse del mercado de trabajo ni de la vivienda" y ha censurado que desde sus filas se hayan puesto en cuestión programas como los desarrollados con fondos de la autonomía en Mali para que no mueran mujeres en el parto o en Marruecos dando "oportunidades" a jóvenes para trabajar en origen.

"Eso se llama voluntariado internacional y es nuestra obligación como gobierno occidental pero ustedes ni tienen sentido universal que es el verdadero significado de ser católico", ha espetado.

Ayuso ha comparado la actitud de Vox y PP con un partido de fútbol donde ambos quieren "que gane el mismo equipo" pero que los 'populares' serían la afición y ellos "los ultras" que están "a hacer ruido" y "destrozar" el partido.

"Salvo en la Comunidad Valenciana, en el resto lo único que hacen es tumbarnos presupuestos echarnos de ayuntamientos no querer nunca responsabilidades de gobierno para intentar ocuparse del Partido Popular para después encontrarnos como las últimas elecciones generales en España sin nada", ha reprochado Ayuso, quien considera que la "extrema izquierda y Sánchez" necesita a Vox.

Por su parte Pérez Moñino ha puesto el foco en la "marginalidad" de miles de españoles y ha afirmado que la forma de luchar contra ella en el pasado era tener "una casa en propiedad".

Algo que, ha afirmado, en la actualidad es "imposible para cualquier joven". Es por ello que ha vuelto a reclamar en sesión parlamentaria a la presidenta autonómica "dónde están las 25.000 viviendas" prometidas en 2019.

"El derecho real a acceder a una vivienda asequible es un derecho que usted ha decidido abolir en la Comunidad de Madrid", ha rematado Isabel Pérez Moñino.