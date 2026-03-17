Ayuso celebra el archivo de la causa contra Ana Millán tras 10 años de "insultos": "Me alegro por la verdad y por ella"

Archivo - (I-D) El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ex alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, durante el Comité Ejecutivo Autonómico del P - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el archivo de la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, tras "una década" de "insultos".

"Una década soportando el juicio mediático provocado por la denuncia del adversario político. Una década soportando insultos dentro y fuera de la Asamblea de Madrid. Lo que me alegro por la verdad y por ella", ha trasladado la presidenta autonómica en redes sociales.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, ha archivado la causa abierta a la también exalcaldesa de Arroyomolinos por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a supuestos contratos irregulares en la época en la que era concejal.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones. Con esta resolución cabe interponer recurso de reforma y de apelación.

Conforme a la posición de la Fiscalía, la jueza esgrime que procede acordar el sobreseimiento provisional respecto de los investigados Millán Arroyo y Francisco Roselló "al no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

"De las diligencias practicadas no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública", recoge la resolución.

La magistrada concluye que no existe indicio "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".