Ayuso celebra que Gobierno "ceda" ante las reivindicaciones de los brigadistas y espera lo mismo en la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Parque Central de Bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este miércoles que el Gobierno central haya "cedido" ante las reivindicaciones de las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) estatales y ha instado a que la mejora de salarios y condiciones llegue también a las Brigadas Forestales (BBFF) de la región.

Este miércoles se ha publicado en el Boletín oficial del Estado (BOE) el acuerdo de modificación del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) sobre las BRIF, que participarán también en brigadas preventivas durante el invierno.

En una publicación de la red social 'X', Ayuso ha recordado que estas mejoras únicamente están dirigidas a las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, que dependen de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), al igual que las BBFF madrileñas.

La presidenta autonómica ha destacado que el Gobierno regional logró llegar a un acuerdo el pasado mes de junio con sus bomberos para la mejora de condiciones laborales y espera que el Gobierno haga lo propio con las Brigadas Forestales que trabajan en la región.

Estos efectivos, unos 500 en la Comunidad, iniciaron el pasado 15 de julio una huelga para denunciar sus condiciones laborales y la han interrumpido hasta el próximo 25 de agosto ante la "situación devastadora" que se está viviendo en el país por los incendios.