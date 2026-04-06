Ayuso celebra que Madrid siga creando empleo con más 3,8 millones de personas trabajando y subraya aumento de autónomos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al nuevo Centro de Salud de Atención Primaria Parla Este y Centro de Salud Mental, a 6 de abril de 2026, en Parla, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes que la región siga creando empleo, con más de 3,8 millones de personas que están trabajando en estos momentos, y ha subrayado el aumento también en el número de autónomos.

"Estamos hablando de 3.800.000 personas trabajando en Madrid. Por tanto, gracias a todos aquellos que crean puestos de trabajo, a los autónomos y a los empresarios", ha señalado la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación desde el nuevo centro de salud de Parla.

En concreto, ha aludido al crecimiento en el número de autónomos en la Comunidad de Madrid, con cerca de 22.000 personas que han "encontrado una nueva oportunidad". "Estamos muy contentos", ha expresado.

En esta línea, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado que la región roce ya los 3,9 millones de afiliados creando uno de cada cinco empleos en España en el mes de marzo.

Lo ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 11.192 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,81%.