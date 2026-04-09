Ayuso censura la "caradura" del PSOE al hablar de corrupción y Espinar le reprocha que "regale millones" a Quirón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (I), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la "caradura" al PSOE al hablar de corrupción, en la semana en la que arranca la investigación sobre contratos de compra de mascarillas en pandemia, mientras que la portavoz socialista, Mar Espinar, le ha reprochado que "regale millones" al grupo Quirón.

Así lo han expresado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde la dirigente regional ha asegurado que el modelo de la Comunidad de Madrid es "totalmente garantista" en una región en la que "no se perdona nada y cada actividad se factura", mientras que por el Gobierno de la nación "se han perdido 150.000 consultas y 7.000 cirugías" por la huelga "histórica" de médicos.

Después de que la portavoz del PSOE le haya criticado la adjudicación del contrato del Laboratorio Clínico Central a Quirón, con 120 millones de euros para los próximos seis años, la presidenta ha respondido que en el PSOE trabajan menos "que miss Asturias".

"En la semana en la que también sabemos que lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudiéramos contratar, se nos prohibió. Y cuando el número dos de su partido resulta que va a pasar del banquillo a la cárcel. ¿Y tienen todavía la cara dura de hablarnos de corrupción esta semana?", se ha preguntado Díaz Ayuso, quien ha aludido al "dinero público, sobres, saunas, escuchas y cloacas" de los socialistas.

Ayuso ha criticado que mientras tanto el presidente del Gobierno y su mujer "huyen a china" para "dar lecciones" mientras no son capaces de dar explicaciones "ni por la gestión del AVE". "Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa, nada más", ha concluido.

ESPINAR CRITICA LOS "TRATOS DE FAVOR" DE AYUSO

Por su parte, Espinar ha criticado que Ayuso tenga "el don para juntarse con lo peor de cada casa" a la vez que le ha reprochado que "decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud".

"En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas", ha afirmado.

Así, ha subrayado que en la Semana Santa la presidenta parecía estar más centrada en pensar cuántos millones "le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón". "¿Dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra?", le ha espetado.