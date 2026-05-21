Ayuso censura que García se quiera "arrogar" programa de cribados regional mientras sigue creando "malestar" en médicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves que la ministra de Sanidad, se quiera "arrogar" el programa de cribados de cáncer a nivel regional, mientras sigue creando "malestar" entre los profesionales médicos que siguen con la huelga a nivel estatal.

Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno, donde ha respondido al portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache, sobre la reforma integral que se va a llevar a cabo en el Hospital Gregorio Marañón.

"En la semana en la que vemos que la ministra de Sanidad se ha arrogado el programa de cribados de la Comunidad de Madrid que presentamos el año pasado y que pagamos los que estamos aquí, en su mayoría, nos encontramos mientras tanto con los discursos que nos dicen que nosotros queremos acabar con una sanidad que no deja de dar cifras positivas. Semana a semana", ha reivindicado la presidenta.

En concreto, según han informado desde el Gobierno regional, en 2025 se anunció la ampliación manera progresiva el programa de detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM) a todas las mujeres de entre 45 y 74 años (frente a los actuales 50-69) con el fin de adelantar la detección de los casos a fases iniciales.

En su intervención, la presidenta ha reivindicado la inversión de más de 18 millones en vacunas, las obras en diferentes hospitales y las mejoras realizadas en medicina digital, además de fomentar la lucha contra la soledad de los mayores en zonas rurales, mientras el Gobierno "desguaza todo lo público para su pancarta".

"Tenemos las mejores cifras de listas de espera, La Paz ha incorporado una terapia pionera en España que va a revolucionar el diagnóstico de enfermedades complejas, el Gregorio Marañón abre nuevas vías para el Covid persistente en pacientes inmunodeprimidos y esto es lo que hacemos, sanidad pública pagada con el contribuyente en la mejor sanidad de España, junto a la Ciudad de la Salud y la reforma del 12 de octubre que son maravillosas", ha reivindicado.

Todo ello mientras ha asegurado que siguen "volcados" de otros tantos centros hospitalarios como el Hospital Clínico, el de Móstoles, Infanta Leonor, el del Sureste y el nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación de la Sierra Norte, hospitales que cuentan "con los mejores profesionales, con las mejores tecnologías y la atención más humana".

"Nuestro agradecimiento a los que lo hacen posible y nuestra máxima reprobación a los que boicotean nuestro sistema sanitario provocando huelgas y malestar entre los médicos y el resto de los profesionales", ha apostillado.