Ayuso censura a un Gobierno que está "quemando las naves" con una regularización que busca hacer "daño gratuito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves al Gobierno de la nación que está "quemando las naves" porque sabe que le "queda poco", con una regularización de migrantes que busca hacer "daño gratuito", "atascando" los servicios públicos y promoviendo la "inseguridad y la tensión en las calles".

"El problema es que su última ocurrencia está multiplicando a las mafias, que retienen pasaportes, que fabrican documentación falsa, que cobran por dar citas en los ayuntamientos cuando estas son gratis. Son capaces de hacer eso con los propios inmigrantes", ha criticado la dirigente regional en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Así, ha afirmado que con esta regularización "falsos gestores y abogados de medio pelo" se estén "forrando" creando una red porque desde el Gobierno fomentan "la ilegalidad absoluta". "Donde no hay Estado de Derecho hay ley de la selva. Es una chapuza improvisada y va a crear verdaderos problemas de seguridad", ha avisado.

La presidenta ha subrayado que con este proceso de regularización del Gobierno un inmigrante con antecedentes penales "puede regularizarse" así como "los que están en prisión". De esta manera, ha señalado que mientras criticaban a Nacho Cano por unos becarios que venían a España a trabajar, el Gobierno no sabe "si son 850.000 o un millón" los inmigrantes que van a regularizarse.

"Cualquier delincuente de medio pelo de una cárcel hoy puede ser regularizado cuando no hay médicos, cuando falta vivienda. ¿Cómo pueden improvisar las cosas de esta manera?", ha preguntado.

Díaz Ayuso ha subrayado que no entiende cómo no "le da vergüenza" al Gobierno este discurso sobre migración y ha insistido en que el Gobierno, con este proceso, tiene "las peores intenciones". "Ya les tenemos muy calados y no saben ir en situaciones democráticas normales ante las urnas a dar la cara y perder ante el pueblo español", ha valorado.

Por su parte, la portavoz socialista ha criticado que Ayuso se ponga siempre "en el lado malo de la historia" e hinque "la rodilla ante los gobiernos que están llevando al caos humanitario y económico".

De esta manera, le ha espetado a la presidenta madrileña que el país que eligen los venezolanos cuando se veían obligados a irse del suyo es España y no "el de su amigo (Donald) Trump o (Javier) Milei",

"¿Sabe por qué vienen a la España de Pedro Sánchez? Porque este es el Gobierno que más ha hecho por Venezuela. Edmundo González salió de allí en un avión del Ejército español, Leopoldo López se refugió durante meses en la embajada español y este Gobierno ha regularizado a más de 250.000 venezolanos", ha subrayado.