Ayuso censura que se impulse un decreto de centros de datos "sin comunicación ni conocimiento": "Genera incertidumbre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes el proyecto que impulsa el Gobierno de España para regular la apertura de centros de datos en España al considerar que se saca adelante "sin comunicación ni conocimiento", además de alertar de que genera "incertidumbre" en un sector que ya tiene "comprometidos hasta 67.000 millones de euros de inversiones previstas".

"Estamos preocupados con esa persecución regulatoria en todos los ámbitos, también en los datos que tenemos sobre todas las regiones desde el Gobierno. En este caso hablamos del proyecto de real decreto por el que ahora con carácter retroactivo, sin comunicación, sin debate y sin conocimiento, me temo, se regulan esos requisitos aplicables a los centros de datos", ha valorado la presidenta madrileña desde el futuro centro de procesamiento de datos de Nabiax en Alcalá.

Se trata de una normativa impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que encabeza el también secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien aseguró que el Gobierno está conversando con el sector de los centros de datos para negociar un real decreto que esté "equilibrado". Su apuesta pasa por un modelo que garantice "criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, resiliencia y soberanía digital".

Frente a ello, Ayuso ha asegurado que con este decreto se crean requisitos "artificialmente" creando condiciones que son "imposibles de cumplir", además de avisar de que es "peligrosísimo" para las inversiones al crear "incertidumbre".

Considera que las administraciones deben generar seguridad y confianza y "no cambiar normas de juego a capricho", además de poner el foco en la cantidad de puestos de trabajo que se generan en la economía digital. "Nos parece insensato no parar en estos momentos y escuchar a todos aquellos que están al frente de la economía digital y que son quienes realmente saben lo que tienen que hacer", ha apuntado.

A ello, la líder del Ejecutivo madrileño ha añadido que el rigor científico y jurídico "va por delante y luego están ahí las decisiones políticas, no al revés", unas decisiones además que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid, región que es "líder" a nivel tecnológico. Con este proyecto, ha asegurado que se ponen en riesgo "más de 26.000 millones de presupuestos y otros 14.000 puestos de trabajo".

"Al menos hay algo bueno y es que el sector de la digitalización y de los datos se ha unido como nunca, así que ya están todos unidos, y han aglutinado esas críticas que vienen desde todo el sector, desde los centros de datos, desde las empresas energéticas, eléctricas, hasta los productores de energías renovables. Todos están juntos pensando lo mismo", ha enfatizado.

Por ello, han presentado un conjunto de alegaciones tras "políticas fallidas energéticas" que consideran que no se resuelven "restringiendo la demanda de esta manera". Frente a ello, la presidenta madrileña ha asegurado que van a seguir defendiendo proyectos como el de Nabiax "no solo de Madrid, sino de España entera y del mundo".