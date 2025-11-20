Ayuso censura que izquierda y sindicatos "políticos" se "callen" ante huelga de médicos y despidos en Telefónica

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves que los partidos de izquierda y los sindicatos "políticos" se "callen" ante la huelga de médicos en España y los despidos en Telefónica.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la dirigente regional ha asegurado que no hay más huelgas en España porque los sindicatos son "políticos" y le "pertenecen" al Gobierno. "Va a haber una huelga en Telefónica que era el buque insignia de la empresa madrileña, un despido de 6.000 trabajadores y callados como puertas; y Radio Televisión Española, los de los viernes negros, que está siendo totalmente privatizada por los negocios de productoras, calladísimos como puertas", ha reprochado.

Además, Díaz Ayuso ha subrayado que la tasa de pobreza en España "se ha multiplicado", mientras la clase media española "ni siquiera trabajando puede llegar a fin de mes", pese a que Más Madrid está esperando "a que llegue un gobierno del Partido Popular para ponerle las manifestaciones de sus sindicatos".

"¿Qué pasa, que la huelgas y las protestas que está habiendo de los médicos son menos importantes porque gobiernan ustedes?", se ha preguntado, a la vez que ha puesto en el foco en la "ineficaz" labor del Ministerio de Sanidad.

Sobre la asistencia sanitaria, la presidenta madrileña ha afirmado que no le va a negar la misma a los pacientes que vengan de otras comunidades autónomas, "aunque sean gobernadas o mal gobernadas por el Partido Socialista, como puede ser Navarra, Cataluña o Asturias".