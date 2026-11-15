Ayuso censura a manifestantes que van "de pancarta en pancarta" para obtener "una subvención"

Varias personas sostienen una pancarta con lema '7291' antes de un mitin del PP, a 15 de noviembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MÓSTOLES, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este domingo a los manifestantes que van "de pancarta en pancarta" para poner "el cazo" y obtener "una subvención".

"Yo eso no lo quiero para la educación de los niños en la Comunidad de Madrid", ha afirmado la dirigente regional en un mitin en Móstoles donde se han concentrado decenas de personas en defensa de la educación pública ataviadas con camisetas verdes y también con amarillas por las escuelas infantiles. Se podían leer carteles como 'Zarzalejo negocia. Bautista dimisión', así como '7291', en alusión a las víctimas en residencias durante la pandemia.

Ante ello, ha criticado que tengan que "escuchar lecciones" de personas que lo mismo hoy están con una camiseta verde que "se la quitan, se ponen una bata, se la vuelve a poner" y van "de pancarta en pancarta".

"Es dolorosísimo porque son personas que están al frente de organismos, que están en muchas instituciones y yo eso no lo quiero para la educación de los niños en la Comunidad de Madrid", ha reprochado.

PIDE NO ACOSTUMBRARSE A QUE "EL CRIMEN CAMPE A SUS ANCHAS"

Además, ha señalado que la gente le dice que "no está sola" y ha subrayado que ella va "con furgones de la UIP todos los días", además de agradecer a la Policía Nacional que le permitan ejercer su derecho a representar a los madrileños.

En la misma línea, ha cuestionado que "tres tontos por internet" decidan "reventar las calles" de Madrid y que los negocios tengan que proteger sus escaparates para que no se los vandalicen.. "¿Nos vamos a acostumbrar siempre a eso, a que el más malo, el malote, el crimen campe a sus anchas?, ha preguntado.

Además, ha cargado contra aquellos que miran para otro lado cuando hay "una trama de corrupción de mascarillas" y que estaban "callados cuando fallecía gente por toda España" en pandemia, además de censurar que no se han molestado "en saber ni siquiera cuántos" han fallecido. "Ponen por delante la ideología y el sectarismo al interés común", ha expresado.

Y ha vuelto a criticar a Begoña Gómez que ahora es "mitinera y da lecciones de feminismo". "La que ha ascendido tan lejos, tan lejos, por sus propios méritos* No hay que ver más que el ascenso meteórico laboral que ha tenido para llegar a la universidad pública", ha censurado Díaz Ayuso.

También, se ha preguntado para qué se esforzó ella si lo único que tenía que haber hecho ella es echarse "un novio socialista". "En esta vida se vive mucho mejor siendo socialista, porque como no es el talento, no es tu creatividad, no es lo que tú aportas lo que se mide, sino lo que te prestas al líder y a la causa... a lo mejor alguno se ha equivocado si piensa que lo que se busca es eso", ha lamentado.