Ayuso censura a una oposición que es "incapaz" de hablar de Madrid y que se irá "por la puerta de atrás" en 2027

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes a una oposición que es "incapaz" de hablar de la región, ni de los anuncios que dio a conocer en la primera sesión del Debate del Estado de la Región (DER), y que ha asegurado que se irá "por la puerta de atrás" en las elecciones autonómicas de 2027.

Lo ha señalado desde la Cámara regional, donde ha subrayado que la izquierda está solo a "dar patadas en las espinillas" y a mostrar esa "frustración por su incapacidad para ganar un solo escaño".

"Sabiendo que se van a ir por la puerta de atrás, señores de la izquierda, en las próximas elecciones, y por eso inflan los censos, y por eso hacen trampas, están rabiosos, y intentan desguazar a España a través también de su capital", ha aseverado.

En concreto, ha criticado la falta de ayuda en los pasados incendios de la Sierra Oeste donde ha afirmado que la izquierda madrileña no ha ido "a acompañar a sus jefes, a ver a las familias, a los polideportivos a ver cómo se trasladaban a las personas mayores o a los ganaderos".

Así, les ha reprochado que no haya "llamado ni una sola vez" para ver si podían ayudar al Gobierno de la Comunidad de Madrid en este incendio. "Y me hace gracia, porque dicen la UME. Sí, la UME, por supuesto, y los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los servicios de la Comunidad de Madrid. Siéntanse orgullosos de los servicios públicos que tenemos y de todo lo que han conseguido los madrileños con sus impuestos y con su exigencia", ha subrayado.

Frente a Vox, la presidenta madrileña les ha respondido que la gente va "donde hay prosperidad y empleo" además de asegurar que el problema de Madrid "se llama Sánchez" y que no es cierto que los inmigrantes "quiten nada".

"Esto es Madrid y esto ha sido así toda la vida, y la inmensa mayoría de los que estamos aquí o no hemos nacido aquí, o no lo han hecho nuestras familias, o todos tenemos familias en otros lugares de España y del mundo. Porque somos una capital internacional", ha ensalzado.

En concreto, ha aludido en los nuevos criterios empadronamiento que se establecieron en la adquisición del abono transporte. "Eso ya está inventado desde hace mucho, en vivienda, en ayudas a la maternidad, en el acceso a residencias públicas o para la tarjeta de transporte, que ya sabemos muchos para lo que lo estaban utilizando", ha afirmado la presidenta, quien ha cargado contra la acción de las "mafias" que "se lo llevan crudo manipulando a seres humanos".