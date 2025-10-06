Ayuso censura que "los poderes del Estado" estén "protegiendo" a Sánchez, tras la petición de archivo del 'caso Begoña'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital público Universitario José Germain - A. Pérez Meca - Europa Press

LEGANÉS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes que "todos los poderes del Estado" estén "protegiendo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia, además de estar "a su entera disposición".

Así lo ha expresado desde un nuevo centro de salud mental infanto juvenil en Leganés, después de que la Abogacía del Estado, en representación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, pidiera pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige contra el cargo del Ejecutivo.

Lo hace al negar que participase en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en Moncloa, al tiempo que ha mostrado su oposición a que sea juzgado por un jurado popular en caso de que vaya a juicio por presunta malversación.

La presidenta madrileña ha criticado que todos se conviertan en "jueces", a la vez que ha expresado que le sorprende "enormemente porque ya parece que de partida el condenado es el propio juez".

"Yo pienso que aquí tiene que haber presunción de inocencia para todo el mundo y un respeto al trabajo que realizan todos los jueces en España, en todas las causas, así que lo único que pido es ese respeto", ha expresado.

"Se protegen los mismos entre ellos y utilizan esos poderes del Estado para ellos y contra el adversario en un choque absoluto, y desde luego en la más profunda ilegalidad y contra esa separación de poderes", ha reprochado Díaz Ayuso.