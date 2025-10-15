Ayuso cifra en 2.700 millones atraídos, 148 proyectos y 4.900 empleos el balance de Invest In Madrid esta legislatura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la memoria de resultados 2024 de Invest in Madrid, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). Invest in Madrid es la agencia del Gobierno regional especializada en atraer inversión ext - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado este miércoles en 2.700 millones y 148 proyectos los atraídos desde el inicio de esta legislatura por la agencia de captación de capital extranjero Invest In Madrid, cuya labor ha creado casi 4.900 empleos cualificados.

"Somos puerta de entrada a España, uno de los mejores lugares del mundo para trabajar y para vivir", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico en la presentación de la memoria de 2024 de este organismo regional.

En la misma, Díaz Ayuso ha resaltado con 2 millones de presupuesto y 11 empleados en plantilla, el año pasado materializó 76 iniciativas empresariales que supusieron casi 900 millones de euros y unos 2.000 nuevos puestos de trabajo. "Es decir, por cada euro de inversión, el retorno fue de 444 euros para la economía madrileña", ha recalcado.

Con respecto a lo que va de 2025, Díaz Ayuso ha detallado que en los primeros nueve meses ya se han alcanzado 67 proyectos que llevan aparejados más de 1.000 millones de euros y casi 2.000 empleos.

También ha destacado las más de una veintena de acciones internacionales en mercados prioritarios como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Japón y Corea del Sur, algunos de los cuales fue encabezado por la jefa del Gobierno regional.

LIDERAZGO EN INVERSIÓN EXTRANJERA

Asimismo, ha añadido que Madrid lidera en inversión extranjera directa acaparando casi el 70% del capital foráneo llegado a España el año pasado, último completo, hasta 26.300 millones, la segunda mejor cifra de la historia, 19 puntos más que la media nacional, lo que "avala su pujanza como una de las regiones más dinámicas y atractivas del mundo".

Para seguir avanzando en ese objetivo, ha subrayado la presidenta, a partir del próximo enero se pondrá en funcionamiento la Estrategia de Internacionalización de la Economía Madrileña, enmarcada en el Plan Industrial 2026/2030, con la que se busca no solo atraer más y mejor inversión, sino también ayudar a las compañías madrileñas, especialmente a las Pymes, se puedan abrir camino en los mercados internacionales.