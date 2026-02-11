Ayuso concederá la Medalla Internacional de la Comunidad a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un viaje institucional a Miami - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia por ser "el principal faro del mundo libre".

Lo ha señalado este martes durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, donde ha subrayado que es un país al que la región siempre ha mirado "con admiración".

Díaz Ayuso ha recordado que EEUU es el país invitado en Hispanidad 2026, de quien se celebra "con júbilo" cada paso que da "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades". "Juntos somos increíbles e imparables", ha expresado la presidenta madrileña.

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).

A los asistentes a este evento internacional, Díaz Ayuso les ha dicho que "Madrid es su casa al otro lado del Atlántico" porque la historia de España y de Estados Unidos "no se entenderían la una sin la otra". "Las hemos construido juntos, a través de las misiones, aventuras, de un legado que se transmite en el nombre de calles, ciudades o apellidos", ha señalado.