Ayuso cree que decir que Vox es antipolítica es faltar a la verdad porque "la verdadera antipolítica" está en La Moncloa

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que, "después del esperpento" que se está viviendo en la política española, decir que Vox es "antipolítica cuando la verdadera antipolítica está sentada en el Palacio de La Moncloa, con los presupuestos de todos los ciudadanos", es "faltar a la verdad".

Así ha respondido en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, preguntada por las declaraciones, desde Bruselas, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que comprendía su decisión de romper con Vox y señaló que esta formación busca "algún rédito electoral de la antipolítica".

Preguntada expresamente por si coincide con Feijóo en que Vox representa antipolítica, Ayuso ha señalado que considera que son antipolítica depende ante "qué temas".

En todo caso, ha apuntado al Gobierno central y ha considerado que ellos sí son verdaderamente "antipolítica" porque son "un absoluto desastre que está hipotecando a generaciones futuras con una deuda que ellos no han elegido" y están "tomando decisiones que están erosionando absolutamente todas las instituciones bajo la estrategia de la carcoma".

También ha afeado "el desincentivo constante a los jóvenes", que no sepan afrontar problemas "como los incendios forestales" o con "una España cada vez más vaciada". "Eso sí es antipolítica", ha sentenciado, al tiempo que ha censurado que intenten "arremeter contra todo" y hacer que no haya "una institución que no esté al servicio de un sanchismo que está cada vez más embrutecido".