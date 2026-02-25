Ayuso cree que el Gobierno no tiene "ningún interés por transparencia" en el 23F y no espera "nada bueno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación del cortometraje documental Recuerdo de un hombre libre, en la Real Casa de Correos - Mateo Lanzuela - Europa Press

RASCAFRÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este miércoles que el Gobierno de la nación no tiene "ningún interés por la transparencia", al desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y no espera "nada bueno" de la desclasificación de documentos.

Lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en el centro de visitantes de Peñalara, en Rascafría, en la que se ha preguntado por qué se quieren desclasificar documentos del pasado pero no se sabe nada "de los accidentes de trenes, los apagones o el pacto con Bildu".

"Desde luego si la justificación que ha dado el Gobierno a través de su portavoz es que no haya jóvenes cantando el 'Cara al sol', que me diga en qué país vive. No sea que en su urbanización sea donde lo cantan y no en el resto de España", ha aseverado.

La presidenta madrileña ha insistido en que el Gobierno solo quiere "reventarlo todo sin ningún escrúpulo" y quiere llevar al país a decir entre "Monarquía o República".