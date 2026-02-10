Ayuso cree que el Gobierno quiere "acabar" con la sanidad y llevarles "a la revolución" por su "obsesión" con Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el director de Operación de ETRAIR, Rafael García, durante una visita a ETRAIR, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). La estrategia se presenta para apoyar a esta industria, con especial - Matias Chiofalo - Europa Press

Tilda de "insensato" que se quiere ir "contra la realidad" y pide "respeto" para los madrileños

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes que el Gobierno de España quiera "acabar" con la sanidad madrileña, en su objetivo de limitar la colaboración público-privada, y llevarles "a la revolución" por su "absoluta obsesión" con la región.

Lo ha señalado así desde la empresa Etrair en Boadilla del Monte, después de que el Consejo de Ministros vaya a aprobar, a petición del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo de limitar este modelo y blindar la sanidad pública.

Díaz Ayuso considera que el Gobierno actúa "amenazando, mintiendo e imponiendo". "Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid llevándonos a la revolución prácticamente, a que nada funcione en una región que no deja crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento", ha señalado.

Así se ha preguntado si lo que quieren conseguir es "acabar" con la Fundación Jiménez Díaz y decirles a los pacientes que "se equivocan cuando eligen" estos hospitales. "¿Qué van a hacer en Cataluña, por ejemplo, donde mucho más que en la Comunidad de Madrid se trabaja con este modelo sanitario?", ha ejemplificado.

Es por ello que la presidenta ha criticado que el Gobierno vaya "contra lo que funciona" y quiera "meter miedo" con una propuesta que cree que "no va a salir" adelante pero que el "daño ya está hecho".

"Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada y de excelencia", ha reivindicado la presidenta madrileña, quien ha subrayado que las administraciones lo que tienen que hacer es "colaborar" con empresas y personas que tienen proyectos para "crecer juntos", además de señalar que es "insensato ir contra el empleo y contra la realidad".

De esta manera, la líder del Ejecutivo madrileño ha pedido "respeto" para Madrid y la voluntad de sus ciudadanos que son quienes deciden cómo tiene que ser gestionada su sanidad, su educación, sus universidades y sus empresas.

"Por eso creemos en la colaboración público-privada y las empresas. Por estar al servicio de las administraciones nunca pueden ser sospechosas ni puestas en tela de juicio y menos por parte de quienes tenemos poderes públicos", ha expresado.

"LEY ANTI-MADRID" Y "OSCURANTISMO"

En esta línea, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado contra esta "ley anti-Madrid" que ha impulsado el Ministerio de Sanidad y ha censurado el "oscurantismo" del departamento que dirige Mónica García.

"Nuevamente se han movido con oscurantismo como hacen habitualmente y nos hemos enterado de esto por un medio de comunicación", ha señalado Matute tras la visita este martes a la Casa Renal del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

En su opinión, la ministra y líder de Más Madrid está haciendo oposición a la Comunidad en vez de ser ministra y ocuparse de la huelga de médicos. "Como todo lo que hace es una medida que ella piensa que es estrella, pero con la que se ha estrellado", ha destacado la consejera.

Matute ha indicado que se estudiará la forma en la que se articula el anteproyecto, que ha recalcado que no tendrá control sobre las concesiones de Madrid. Así, ha señalado que desde la Comunidad pueden enseñarle en materia de inspecciones, auditorías y transparencia.

"Intenta tapar su ineficiencia con una huelga de médicos que está haciendo un daño irreparable a nuestro sistema nacional de salud, que es en lo que tendría que ponerse a trabajar", ha concluido la consejera.