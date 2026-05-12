Ayuso cree que la "mayoría absoluta" de los andaluces respaldarán a un Juanma Moreno pero pide "no confiarse"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en la sede del PP, a 11 de junio de 2024, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este martes que "la mayoría absoluta" de los andaluces respaldarán al candidato del PP y actual presidente autonómico, Juanma Moreno, en las elecciones del 17 de mayo pero pide "no confiarse".

"La confianza es ahora nuestro peor enemigo, pero lo que es evidente es que la mayoría absoluta de los andaluces quieren seguir respaldando a un Gobierno que le ha dado un cambio completo a la situación en Andalucía", ha reivindicado la presidenta madrileña en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Así, considera que estos últimos años Andalucía "ha florecido" gracias al Gobierno de Juanma Moreno pero ha pedido no confiarse todavía, algo que se hizo en las últimas elecciones generales y que está "pagando enormemente". "Ojalá que todo el mundo ponga un poquito de su parte para ir a las urnas y para defender un proyecto abierto como el que él tiene que es un orgullo para todos", ha expresado.

