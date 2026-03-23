Ayuso cree que es el momento de "reiniciar España" para acabar con un Gobierno "profundamente antidemocrático"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la fábrica de Cervezas Chula, a 20 de marzo de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que es el momento de "reiniciar España" para acabar con un Gobierno de Pedro Sánchez que es "profundamente antidemocrático" y que va "contra la prensa libre" y "fiscales".

Así lo ha expresado en la clausura de la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, donde ha subrayado que el Ejecutivo de la nación quiere "todo politizado y dividido" para tener a los ciudadanos "enfrentados constantemente".

"Eso es lo que han hecho todo el tiempo y por eso creo que ahora mismo España necesita más que nunca esa juventud libre y valiente, comprometida, porque se juega su futuro como nunca", ha señalado, a la vez que ha criticado que estén intentando transformar España "al gusto de cuatro totalitarios frustrados".

Frente a ello, Ayuso ha destacado que el Estado tiene que ser "justo" y no politizar "la vida cotidiana". "Cualquier pensamiento está totalmente dirigido por unos totalitarios que han decidido ir mucho más allá de sus propias competencias para decirnos qué comer, cómo vestir, cómo disfrutar en el tiempo libre, cómo ser ciudadanos de una u otra manera, cómo ser buenos y malos ciudadanos y eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora, pero además es que cada vez hay más intervencionismo", ha denunciado.

Considera que el Gobierno lo que quiere es que todo esté "desincentivado" para que los ciudadanos no tengan "ganas de emprender, abrir empresas y de arriesgar" y para que todo esté "igualado a la baja". "Y ahí es cuando nace el PSOE State of Mind", ha valorado.

"¿Y cómo se llegó a que en el País Vasco jóvenes como vosotros tuvieran que ir escoltados a clase? ¿Y cómo puede ser que gente como vosotros de vuestra misma generación tuviera que mirar en los bajos de su coche porque le habían puesto una bomba a lapa?", se ha preguntado ante la juventud que estaba en el acto.

Además, ha subrayado que todas las dictaduras que quedan hoy vivas son de "los mismos", "de ultraizquierda y odian lo español". "Decía Ignacio (Dancausa) que la mayor estafa era el 15-M; hay una estafa mucho mayor que es gobernar con Bildu, eso es una gran estafa", ha reprochado.

La presidenta madrileña ha denunciado que el Gobierno haya roto "las reglas del juego", además de volver a referirse a los "casos de corrupción". "Llega un momento en el que la gente no puede más. Desconecta y entonces es cuando el mal crece a sus anchas. Por eso nosotros nos negamos y estamos aquí para decir que nosotros no queremos una juventud ni una sociedad arrastrada que lo asume y que lo acepta todo", ha reivindicado.