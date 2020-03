Ayuso cree que mujeres y hombres tienen “prácticamente” los mismos retos, centrados en desarrollarse “sin paternalismos”

"Defiende que la economía de mercado y la democracia liberal han eliminado la discriminación legal de la mujer en Occidente", ha manifestado

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en que los retos de las mujeres y los hombres son "prácticamente", que no todos, "los mismos", centrados en que cada uno desarrolle su proyecto personal "sin paternalismos y sin partidismos" sino con herramientas para que nadie se quede atrás.

En su intervención en los diálogos sobre los 'Retos para la mujer en el siglo XXI', de Servimedia, la dirigente madrileña ha defendido que España "hoy es muy diferente" de lo que era en 1882 cuando Martina Castells Ballespí, que fue la primera doctora en Medicina en España, por la Universidad Central de Madrid, tuvo que pedir un permiso especial para estudiar.

Así, ha recordado que el Índice de Democracia que publica anualmente 'The Economist' desde hace 15 años sitúa siempre a España como "una democracia plena, donde se garantizan por igual los derechos de todos". "Somos el número uno en el sur de Europa, y el quinto entre los países del G20. Es para estar orgullosos: en España no hay discriminación legal por cuestión de sexo, raza o religión, tal y como establece nuestra Constitución", ha remarcado la presidenta regional.

En este punto, ha defendido que "el machismo y otros comportamientos discriminatorios" han ido retrocediendo en España para constituir lo que es hoy: "una sociedad plural y libre". Aunque, a renglón seguido, ha incidido en que no se puede "estar satisfechos".

"MIRAR MÁS ALLA"

"Debemos mirar más allá de nuestro entorno inmediato. Es cierto que la economía de mercado y la democracia liberal han eliminado la discriminación legal de la mujer en Occidente, pero aún perdura en muchas partes del mundo. Ese debe ser uno de los retos de todos en el siglo XXI: hacer un mundo de personas libres", ha apostillado.

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, para eso debe servir la globalización, la conexión mundial a través de la tecnología, el papel de los organismos internacionales o de la propia Unión Europea. A su parecer, "el ejemplo occidental como sociedad abierta, de bienestar y libre, basada en la igualdad ante la ley, de lucha contra todo tipo de discriminación, debe servir al resto del mundo".

Aún así, ha hecho hincapié en que "el fin de la discriminación del sexo femenino en Occidente no supone que no exista el machismo ni la violencia sobre las mujeres". "La igualdad legal no implica el fin del maltrato o de los crímenes, y no hay ley que consiga impida los asesinatos, como no hay Código Penal que impida los robos", ha dicho.

En este sentido, ha mencionado que el 26 de febrero fue asesinada en Fuenlabrada una mujer de 78 años a manos de su marido. Es la primera víctima de 2020 en Madrid, y ya son catorce en toda España en lo que va de año.

Ayuso ha asegurado que existen mecanismos para detectar esos delitos, prevenirlos en la medida de lo posible y paliar sus consecuencias. Por esta razón, ha defendido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene campañas de formación y sensibilización para los servicios médicos y policiales, y en los centros educativos para las nuevas generaciones.

"LOS POLÍTICOS TIENEN RESPONSABILIDAD"

Para la dirigente regional, otros de los retos del futuro son evitar los abusos sexuales a menores, combatir la discriminación de la mujer mayor, de las que tienen discapacidad o aquellas que están en situación de "verdadera vulnerabilidad".

La presidenta de la Comunidad ha sostenido que los políticos tienen una responsabilidad con la sociedad: "trabajar para un futuro mejor". Por eso, ha manifestado que "hay que entender que la mejor defensa contra la violencia sobre las mujeres es evitar que las niñas normalicen el maltrato".

En cuanto a la igualdad, Ayuso ha defendido que es un "principio rector de la política" del Gobierno de la Comunidad. En concreto, ha destacado que en Madrid se generan 250 empleos al día. 8 de cada 10 contratos son indefinidos, y casi el 50 por ciento son ocupados por mujeres.

También ha hecho hincapié en la importancia de incidir en la conciliación familiar. A su parecer, la verdadera brecha está entre quien tiene hijos y quienes no. "La política tiene que ser parte de la solución", ha abogado.