Ayuso critica el "abuso de poder" en el juicio al fiscal general: "Lo único que aspiro es a que se sepa la verdad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles el "abuso del poder y de las instituciones" en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso sobre las presuntas filtraciones de datos fiscales de su pareja, Alberto González Amador, y ha afirmado que "lo único" a lo que aspira es "a que se sea la verdad" y se "aplique la ley".

"Se hablaba de todo esto como el caso Ayuso. No, era otra cosa. Es verdad que yo estoy intentando ser muy cauta estos días, no porque no quiera opinar y no tenga opinión, que os podéis imaginar que la tengo bien fundamentada. Es porque cualquier cosa que diga se vuelve en mí contra", ha valorado la presidenta madrileña en una entrevista en 'esRadio' recogida por Europa Press.

Así, ha defendido que es un caso en el que ella "no tiene absolutamente nada que ver" pero se ha preguntado cómo puede ser que esté en un juicio "un señor solo con su abogado" y, del otro lado, estén "fiscales y periodistas".

"Es un abuso del poder y de las instituciones que, ojo, no es de un particular, es el Estado de Derecho de todos los que estamos aquí. Y cualquiera que se cruce con el Gobierno le va a pasar lo mismo", ha señalado Díaz Ayuso, quien ha vuelto a subrayar su "respeto absoluto" por las deliberaciones del Tribunal Supremo.

Sin embargo, ha criticado que "la prensa sanchista y del régimen" haya asegurado que ha "insultado a los jueces". "¿En qué momento hemos faltado el respeto al Tribunal Supremo? Sois vosotros los que habéis entrado en un choque de trenes. Necesitáis que esto sea una lucha entre el Supremo y el Constitucional, entre el Supremo y la Fiscalía, entre Génova o entre Sol y Moncloa. Viven del choque", ha reprochado.